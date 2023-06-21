Житлові субсидії: як отримати, перерахувати, оформити для ВПО

Нарахування житлових субсидій. Фото: Новини.LIVE

Повномасштабна війна залишила свій слід у всіх сферах життя українців, серед викликів — питання забезпечення людей електроенергією. Держава та енергокомпанії витримали енергетичний терор в період опалювального сезону і продовжують працювати. Війна не стала на заваді і в отриманні громадянами субсидій за програмою, яка існує з 2019 року. Але не всі люди розуміють, чи мають право на субсидію в умовах війни.

Як оформити субсидію, чи треба її переоформлювати і чи можуть на допомогу розраховувати переселенці, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів народний депутат, член комітету з питань енергетики та ЖКП Юрій Камельчук.

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Нардеп Юрій Камельчук. Фото: Новини.LIVE

— Як в Україні діє механізм надання субсидій під час війни?

— Перш ніж розпочати про нововведення, я нагадаю, що ще з 1 жовтня 2019 року в Україні запровадили новий механізм виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому порядок призначення виплат залишається майже незмінним.

Суму пільги розраховували, виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом. Також на неї впливали ціни і тарифи на ЖКП та державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування.

І, починаючи з 2019 року, в дечому механізм виплати пільг залишився незмінним. Він передбачає, що гроші передаватимуться людям, а не підприємствам-надавачам послуг.

Монетизація пільг не вплине на розмір передбачених законом соціальних гарантій і дозволить заощаджувати кошти на економному споживанні житлово-комунальних послуг і використовувати їх на власні потреби пільговика.

Тобто, якщо домогосподарство спожило менше ресурсів, ніж передбачено в нормативі, заощаджені гроші вони можуть залишити собі. І це при тому, що були підвищені тарифи на електроенергію.

Програма субсидій працює таким чином, що після підвищення тарифів розмір субсидій для отримувачів підвищиться автоматично.

І мова не лише про жителів міст з місцевою пропискою. Згадаємо постанову Кабміну № 340, яка надала можливість звернутися за житловою субсидією тимчасово переміщеним особам внаслідок війни без встановленого статусу ВПО.

— Що варто зробити, щоб отримати субсидію вперше?

— Якщо людина вирішила звернутися за субсидією вперше, сьогодні це можна зробити як в офлайн-офісах, так і за допомогою і онлайн-сервісів. Важливо розуміти, що при сталих доходах сім'ї та збільшенні цін і тарифів на ЖКП, розмір визначеного обов'язкового відсотка платежу для домогосподарства не змінюється, а розмір субсидії зростає.

— Який механізм перерахунку субсидії для тих, хто її отримує?

— Якщо ви вже є отримувачем житлової субсидії, додатково звертатися нікуди не потрібно і жодних додаткових звернень робити також не потрібно. Пенсійний фонд на основі даних, які вже має, перерахує розмір субсидії, на яку родина/домогосподарство має право.

Оплата комунальних послуг. Фото: Новини.LIVE

— Як працює механізм виплати житлових субсидій у 2023 році?

— Наразі житлові субсидії виплачуються у повному обсязі. Вам, аби отримати житлові субсидії, не обовʼязково навіть виходити з дому, адже Кабінетом Міністрів затверджено спрощений механізм звернення, який звільняє українців від "бюрократично-паперових зборів".

Члену родини потрібно лише подати спрощену заяву. Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.

В електронній формі спрощене звернення можна подати в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, у мобільному додатку ПФУ, на порталі "Дія". Це не вимагає стояння у чергах та мінімізує допущення помилок.

Відвідувати органи Пенсійного фонду фізично для подання спрощеної заяви не потрібно.

Насамкінець варто нагадати, що станом на сьогодні житлові субсидії отримують близько 2,2 мільйона домогосподарств. А майже півтора мільйона домогосподарств отримують пільги на житлово-комунальні послуги. В бюджеті на поточний рік закладено 37 мільярдів гривень на їх виплати.