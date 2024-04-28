В Украине изменились правила дорожного движения — за что и на сколько будут штрафовать водителей с 1 мая

Оплата штрафа. Фото: УНИАН

В Украине с 1 мая изменились некоторые правила дорожного движения (ПДД). Теперь ближний свет фар или ходовые огни за городом нужно включать всегда. Также изменились правила по перевозке детей.

Соответствующие изменения в ПДД были внесены постановлением Кабмина №1105 от 20 октября 2023 года.

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По словам представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука, изменения в ПДД были внесены для того, чтобы приблизить законодательство Украины к законодательству Европейского Союза.

"Предусмотрена обязанность включать во время движения на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар", — написал он в Telegram.

Какой штраф предусмотрен за нарушение правил

Ранее такое правило действовало по сезону, с 1 октября по 1 мая. Однако теперь водителям за пределами населенных пунктов нужно всегда включать ходовые огни или ближний свет фар. За нарушение этой нормы предусмотрен штраф в размере от 425 до 510 гривен.

Что еще изменится с 1 мая для водителей

Также с 1 мая запрещено перевозить детей, рост которых менее 150 см (ранее 145 см), без специального автокресла. Запрет не касается транспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки (маршрутки, автобусы), при соблюдении установленных ПДД ограничений скорости движения, а также специализированных автомобилей (кареты скорой, спецтранспорт, машины полиции или ГСЧС).

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине в скором времени начнут фиксировать нарушение ПДД сразу 50 новых камер. Они уже закуплены и появятся на украинских дорогах в начале лета 2024 года.

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