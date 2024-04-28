В Україні змінилися правила дорожнього руху — за що та на скільки будуть штрафувати водіїв з 1 травня

Оплата штрафу. Фото: УНІАН

В Україні з 1 травня змінилися деякі правила дорожнього руху (ПДР). Відтепер ближнє світло фар або ходові вогні за містом потрібно вмикати завжди. Також змінилися правила щодо перевезення дітей.

Відповідні зміни до ПДР було внесено постановою Кабміну №1105 від 20 жовтня 2023 року.

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Детальніше про нові правила

За словами представника уряду в парламенті Тараса Мельничука, зміни до ПДР були внесені для того, аби наблизити законодавство України до законодавства Європейського Союзу.

"Передбачено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар", — написав він у Telegram.

Який штраф передбачено за порушення правил

Раніше таке правило діяло по сезону, з 1 жовтня по 1 травня. Проте відтепер водіям, за межами населених пунктів, потрібно завжди вмикати ходові вогні або ближнє світло фар. За порушення цієї норми передбачено штраф у розмірі від 425 до 510 гривень.

Що ще зміниться з 1 травня для водіїв

Також з 1 травня заборонено перевозити дітей, зріст яких менш як 150 см (раніше було 145 см), без спеціального автокрісла. Заборона не стосується транспортних засобів, що здійснюють регулярні пасажирські перевезення (маршрутки, автобуси), за умови дотримання встановлених ПДР обмежень швидкості руху, а також спеціалізованих автомобілів (карети швидкої, спецтранспорт, автівки поліції чи ДСНС).

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні незабаром почнуть фіксувати порушення правил дорожнього руху одразу 50 нових камер. Вони вже закуплені й з'являться на українських дорогах на початку літа 2024 року.

Ми також писали, як перевірити наявність штрафів за порушення ПДР та сплатити його онлайн. Порушення правил дорожнього руху (ПДР) — це не лише небезпека на дорозі, але й можливість отримання штрафу. Однак ви можете перевірити наявність штрафу онлайн, а також сплатити його, скориставшись відповідними інтернет-сервісами.