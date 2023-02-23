Ситуация с электричеством в Украине на 23 февраля: в прифронтовых областях обесточивание из-за обстрелов

В ряде областей есть обесточивание из-за обстрелов

Потребление электроэнергии в Украине на сегодняшний день находится на уровне обычного рабочего дня. Дефицит в энергосистеме отсутствует, однако в ряде областей есть обесточивание из-за обстрелов.

Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

Отсутствие дефицита

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует двенадцатые сутки подряд и пока не прогнозируется.

Также нет проблем с генерацией — в энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах и продолжает снижаться.

Обесточивание из-за обстрелов

"Из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных вражескими обстрелами, есть обесточивание в прифронтовых районах Харьковской, Запорожской, Херсонской областей. Там, где разрешается ситуация безопасности, проводятся ремонтные работы", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме.

"Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", — предупредили в компании.

Ситуация в Одессе

В Одессе по-прежнему действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оставшегося в работе оборудования применяются графики почасовых отключений.

"На Одесщине ремонтные бригады Укрэнерго усиленно работают над устранением сетевых ограничений, вызванных значительными повреждениями основного оборудования подстанций, неоднократно атакованных ракетами и дронами россиян", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее компания YASNO запустила симулятор диспетчерского оператора системы распределения в виде игры. Теперь каждый украинец может попробовать себя в этой роли.