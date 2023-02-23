Ситуация с электричеством в Украине на 23 февраля: в прифронтовых областях обесточивание из-за обстрелов

Обесточивание в прифронтовых областях и отключения в Одессе: какая сейчас ситуация с электричеством
Потребление электроэнергии в Украине на сегодняшний день находится на уровне обычного рабочего дня. Дефицит в энергосистеме отсутствует, однако в ряде областей есть обесточивание из-за обстрелов.
Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.
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Отсутствие дефицита
Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует двенадцатые сутки подряд и пока не прогнозируется.
Также нет проблем с генерацией — в энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах и продолжает снижаться.
Обесточивание из-за обстрелов
"Из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных вражескими обстрелами, есть обесточивание в прифронтовых районах Харьковской, Запорожской, Херсонской областей. Там, где разрешается ситуация безопасности, проводятся ремонтные работы", — говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме.
"Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", — предупредили в компании.
Ситуация в Одессе
В Одессе по-прежнему действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оставшегося в работе оборудования применяются графики почасовых отключений.
"На Одесщине ремонтные бригады Укрэнерго усиленно работают над устранением сетевых ограничений, вызванных значительными повреждениями основного оборудования подстанций, неоднократно атакованных ракетами и дронами россиян", — отмечается в сообщении.
Напомним, ранее компания YASNO запустила симулятор диспетчерского оператора системы распределения в виде игры. Теперь каждый украинец может попробовать себя в этой роли.