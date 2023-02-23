Ситуація з електрикою в Україні на 23 лютого: у прифронтових областях знеструмлення через обстріли

Знеструмлення у прифронтових областях та відключення в Одесі: яка зараз ситуація з електрикою
Споживання електроенергії в Україні станом на сьогодні перебуває на рівні звичайного робочого дня. Дефіцит в енергосистемі відсутній, однак у низці областей є знеструмлення через обстріли.
Про це йдеться у повідомленні Укренерго.
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Відсутність дефіциту
Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній дванадцяту добу поспіль і наразі не прогнозується.
Також немає проблем з генерацією — в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах і продовжує знижуватися.
Знеструмлення через обстріли
"Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових районах Харківської, Запорізької, Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи", — йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі.
"Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", — попередили у компанії.
Ситуація в Одесі
В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.
"На Одещині ремонтні бригади Укренерго посилено працюють над усуненням мережевих обмежень, викликаних значними пошкодженнями основного обладнання підстанцій, які неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян", — зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, раніше компанія YASNO запустила симулятор диспетчерської оператора системи розподілу у вигляді гри. Відтепер кожен українець може спробувати себе у цій ролі.