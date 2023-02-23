Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Знеструмлення у прифронтових областях та відключення в Одесі: яка зараз ситуація з електрикою arrow

Знеструмлення у прифронтових областях та відключення в Одесі: яка зараз ситуація з електрикою

23 лютого 2023 11:21
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ситуація з електрикою в Україні на 23 лютого: у прифронтових областях знеструмлення через обстріли
У низці областей є знеструмлення через обстріли
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Споживання електроенергії в Україні станом на сьогодні перебуває на рівні звичайного робочого дня. Дефіцит в енергосистемі відсутній, однак у низці областей є знеструмлення через обстріли. 

Про це йдеться у повідомленні Укренерго

Читайте також:

Відсутність дефіциту

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній дванадцяту добу поспіль і наразі не прогнозується.

Також немає проблем з генерацією — в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах і продовжує знижуватися.

Знеструмлення через обстріли

"Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових районах Харківської, Запорізької, Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи", — йдеться у повідомленні. 

Водночас зазначається, що ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. 

"Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", — попередили у компанії. 

Ситуація в Одесі

В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.

"На Одещині ремонтні бригади Укренерго посилено працюють над усуненням мережевих обмежень, викликаних значними пошкодженнями основного обладнання підстанцій, які неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян", — зазначається у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше компанія YASNO запустила симулятор диспетчерської оператора системи розподілу у вигляді гри. Відтепер кожен українець може спробувати себе у цій ролі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

11:34 "Агресія та настрій": Кучер розповів, як "Дніпро-1" обіграє АЕК у Лізі Конференцій

11:34 ​​​​​​​Воллес відвідав українських військових, які проходять підготовку в Британії

11:30 У декількох областях оголошено повітряну тривогу: повідомляють про дрони в бік Києва

11:26 Шампанське Бреда Пітта стало офіційним напоєм премії "Оскар"

11:20 "Увага повітряна тривога": скільки разів за рік на Одещині лунали сигнали про небезпеку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:11 Боротьба з бідністю: у Світовому банку оцінили вплив війни на українців

Ексклюзив

11:02 Розкрито причину зволікання Заходом передачі зброї Україні

10:59 Останній шанс для лідера УПЛ у єврокубках: анонс матчу Ліги Конференцій "Дніпро-1" — АЕК

10:57 США накрила потужна снігова буря: закрито школи, скасовано авіарейси

10:56 Річниця вторгнення рф: Зеленський проведе пресконференцію

Новина з відео

10:47 Експідопічна Могилевської втікла до росії та почала співпрацю з путіністом Бардашем

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Новина з відео

17:45 Фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію: відео стало вірусним в мережі

Новина з відео

16:35 Цинізм зашкалює: у "Лужниках" перед виступом путіна заспівали українською пісню "Пливе кача"

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:04 Вимагав хабар за реєстрацію худоби: на Одещині судитимуть керівника ветеринарної дільниці

Новина з відео

13:55 Австралія вперше відправить на "Євробачення" гурт: що підготували рокери для конкурсу

Новина з відео

13:45 На Одещині пройшли тренування моряків-прикордонників: чому навчились воїни

Новина з відео

11:10 У Вінниці викрили вербувальника до ПВК "Вагнер": подробиці

Новина з відео

10:58 Ракетоносії рф можуть вийти на бойове чергування в будь-який момент, — Гуменюк

Рік великої війни

08:00 І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну

Рік великої війни

07:15 Житло яких українських знаменитостей знищила російська армія

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Рік великої війни

19:45 Як війна вдарила по добробуту українців

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Рік великої війни

08:00 Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Рік великої війни

06:00 Українські реформи під час війни: які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Актуальне по темі

None 23 Лютий 11:33

"Агресія та настрій": Кучер розповів, як "Дніпро-1" обіграє АЕК у Лізі Конференцій

None 23 Лютий 11:35

У декількох областях оголошено повітряну тривогу: повідомляють про дрони в бік Києва

None 23 Лютий 11:25

Шампанське Бреда Пітта стало офіційним напоєм премії "Оскар"

None 23 Лютий 11:32

"Увага повітряна тривога": скільки разів за рік на Одещині лунали сигнали про небезпеку

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB