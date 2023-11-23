Микрокредиты в Украине — известно, когда начнут штрафовать кредиторов

Деньги в кассе. Фото: УНИАН

В Украине народные депутаты приняли законопроект от Нацбанка №9422 о запрете введения в заблуждение украинцев по поводу легких кредитов "до заработной платы". Эксперты объяснили детали документа в случае подписания президентом.

Соответствующий законопроект прокомментировали юристы.

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Проблема с микрокредитами

По информации Нацбанка, средний размер займа, который берут граждане в микрофинансовых компаниях, составляет 5 тыс. гривен с дневной ставкой 2,5%. После 14 дней, то есть через наиболее популярный срок кредитования, уже нужно вернуть деньги на сумму 6,75 тыс. грн. Таким образом стоимость кредитных денег составляет 1,75 тыс. грн.

Специалисты объясняют, что в Украине минимальная зарплата составляет 6,7 тыс. грн. в месяц, после налогообложения — 5,3 тыс. грн. То есть, доступный доход гражданина теоретически на 14 дней составляет 2,69 тыс. грн. Потребителю, совокупный доход которого составляет минимальную зарплату, нужно будет за две недели пользования микрокредитом отдать более 60% от доступного дохода.

Какие приняли изменения в микрокредитовании

Документ вводит показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту", определяет порядок расчета и устанавливает максимальный размер на уровне 1% в день от общей суммы кредита.

Микрофинансовые организации будут иметь переходный период со дня вступления в силу закона на приведение деятельности к новым нормам. В течение этого месяца к ним не будут применяться никакие меры влияния за нарушение закона.

Увеличили до 240 дней переходный период для снижения ставки:

в первые четыре месяца (120 дней) со дня вступления в силу закона максимальная ставка будет составлять 2,5% в день;

в следующие четыре месяца (120 дней) — максимум ставки должно быть 1,5% в день.

Взыскание штрафов и пени отсрочили на 30 дней со дня вступления закона в силу, чтобы пока существует угроза продления существования ставок в размере выше, чем 2,5%, взыскать их было невозможно.

Также запрещено взимать штрафы и пеню по кредитным договорам, заключенным до вступления в силу законопроекта, в частности, пролонгированных после вступления в силу.

Увеличили переходный период для банков до трех месяцев, с целью приведения ими своей деятельности в соответствие с законом.

На полгода отсрочили введение в действие норм, регулирующих функционирование кредитного реестра НБУ. Связано это с большой нагрузкой на поставщиков небанковских финуслуг в связи с изменениями в законодательстве.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что украинские парламентарии поддержали существенное снижение ставок по микрокредитам, которые сейчас достигают 1,5 тыс. годовых. Соответствующий законопроект был принят в целом.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) предоставит доступ для украинцев к Кредитному реестру. Воспользоваться новым онлайн-сервисом сможет любой желающий.