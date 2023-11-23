Мікрокредити в Україні — відомо, коли почнуть штрафувати кредиторів

Гроші на касі. Фото: УНІАН

В Україні народні депутати ухвалили законопроєкт від Нацбанку №9422 щодо заборони введення в оману українців щодо легких кредитів "до заробітної плати". Експерти пояснили деталі документа, у разі підписання президентом.

Відповідний законопроєкт прокоментували юристи.

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Проблема з мікрокредитами

За інформацією Нацбанку, середній розмір позики, яку беруть громадяни в мікрофінансових компаніях, становить 5 тис. гривень з денною ставкою 2,5%. Після 14 днів, тобто через найбільш популярний термін кредитування, вже потрібно повернути гроші на суму 6,75 тис. грн. Таким чином, вартість кредитних грошей становить 1,75 тис. грн.

Фахівці пояснюють, що в Україні мінімальна зарплата становить 6,7 тис. грн на місяць, після оподаткування — 5,3 тис. грн. Тобто доступний дохід громадянина теоретично на 14 днів становить 2,69 тис. грн. Споживачеві, сукупний дохід якого становить мінімальну зарплату, потрібно буде за два тижні користування мікрокредитом віддати більш ніж 60% від доступного доходу.

Які ухвалили зміни в мікрокредитуванні

Документ запроваджує показник "денна відсоткова ставка за споживчим кредитом", визначає порядок розрахунку та встановлює максимальний розмір на рівні 1% за день від загальної суми кредиту.

Мікрофінансові організації матимуть перехідний період з дня набрання чинності законом на приведення діяльності до нових норм. Упродовж цього місяця до них не застосовуватимуть жодних заходів впливу за порушення закону.

Збільшили до 240 днів перехідний період для зниження ставки:

у перші чотири місяці (120 днів) з дня набрання чинності законом максимальна ставка становитиме 2,5% в день;

у наступні чотири місяці (120 днів) — максимум ставки має бути 1,5% за день.

Стягнення штрафів і пені відтермінували на 30 днів з дня набрання чинності закону, щоб поки існує загроза продовження існування ставок в розмірі вище, ніж 2,5%, їх стягнути було неможливо.

Також заборонено стягувати штрафи та пеню за кредитними договорами, укладеними до набрання чинності законопроєктом, зокрема, пролонгованих після набрання ним чинності.

Збільшили перехідний період для банків — до трьох місяців, з метою приведення ними своєї діяльності у відповідність із законом.

На пів року відтермінували введення в дію норм, що регулюють функціонування кредитного реєстру НБУ. Пов'язано це з великим навантаженням на надавачів небанківських фінпослуг у зв’язку зі змінами в законодавстві.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що українські парламентарі підтримали суттєве зниження ставок за мікрокредитами, які зараз сягають 1,5 тис. відсотків річних. Відповідний законопроєкт ухвалили у цілому.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) надасть доступ для українців до Кредитного реєстру. Скористатися новим онлайн-сервісом зможе кожен охочий.