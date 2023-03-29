Тарифы на газ от Нафтогаза могут измениться — причина

Компания требует значительных средств из государственного бюджета

Эксперты не исключают, что в Украине могут вырасти тарифы на газ после завершения отопительного сезона. Одна из причин — сверхсложная финансовая ситуация в НАК "Нафтогаз".

Такое мнение высказал СМИ председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Как могут измениться тарифы

По словам Попенко, по определенным оценкам, Нафтогаз нуждается в государственном бюджете 200 – 300 миллионов гривен. Поэтому компания может пойти на непопулярные шаги и поднять тарифы для бытовых потребителей.

В то же время, он отмечает, что стоимость газа в Европейском Союзе и на лондонской бирже снизилась до около 400 долларов. Поэтому, на сколько именно поднятие тарифов было бы популярно в стране, учитывая собственную газодобычу, сказать сложно.

"Но мы можем ожидать поднятия тарифов на газ в среднем где-то до 11 – 12 гривен. Насколько я знаю, рассматривается несколько вариантов поднятия стоимости газа: первый этап — 11 – 12 гривен, второй – к стоимости 16 гривен", — рассказал Попенко.

Какие сейчас тарифы

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" компания обслуживает 98% украинских потребителей. Газ сейчас отпускают по "замороженной" стоимости в 7,96 грн за кубометр.

Неизменные тарифы на период военного времени на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию (производство, транспортировка, поставка);

услуги по снабжению тепловой энергии, снабжению горячей водой.

Что касается небольших частных поставщиков газа, то сейчас они предлагают низкие годовые цены на "голубое топливо" исключительно имеющимся потребителям. В то время как для новых клиентов предлагают месячную цену, которая может оказаться существенно выше годовой. Дороже всего, за 28,99 грн за один кубометр газа, продает компания "СветГаз".

Убытки Нафтогаза

По итогам 2022 года НАК "Нафтогаз Украины" получила чистый убыток в пределах 40 млрд грн. Как пояснил глава правления компании Алексей Чернышев, убыточная деятельность во многом связана со значительной дебиторской задолженностью. Она возникла в результате использования государством рабочего капитала компании для удовлетворения потребностей населения в части предоставления энергоносителей.

Так, основная дебиторская задолженность перед компанией имеет три составляющие:

разница в тарифах (36 млрд грн);

задолженность облгазов и газсбытов (76 млрд грн);

специальные обязательства за 2022–2023 годы (158 млрд грн).

Напомним, национализированная "Укрнафта" выйдет на рынок поставок природного газа для конечных потребителей. Стоимость "голубого топлива" среди всех предложений будет существенно отличаться.

Ранее в "Нафтогазе Украины" объяснили, как правильно передавать данные газовых счетчиков, чтобы их засчитали облгазы. Клиенты жаловались на последние за завышенные цены вдвое.