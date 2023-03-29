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Зростання цін на газ до 16 грн: що може змусити Нафтогаз вдатися до непопулярних рішень

29 березня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи на газ від Нафтогазу можуть змінитися — причина
Компанія потребує значної коштів із державного бюджету
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти не виключають, що в Україні можуть зрости тарифи на природний газ після завершення опалювального сезону. Одна з причин — надскладна фінансова ситуація в НАК "Нафтогаз".

Таку думку висловив медіа голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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Як можуть змінитися тарифи

За словами Попенка, за певними оцінками, Нафтогаз потребує з державного бюджету 200 – 300 мільйонів гривень. Через це компанія може піти на непопулярні кроки та підняти тарифи для побутових споживачів.

Водночас він зауважує, що вартість газу у Європейському Союзі та на лондонській біржі знизилася до близько 400 доларів. Тому, на скільки саме підняття тарифів було б популярним в країні, зважаючи на власний газовидобуток, сказати складно.

"Але ми можемо очікувати підняття тарифів на газ в середньому десь до 11 – 12 гривень. Наскільки я знаю, розглядається декілька варіантів підняття вартості газу: перший етап — 11 – 12 гривень, другий — до вартості 16 гривень", — розповів Попенко.

Які зараз тарифи

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" компанія обслуговує 98% українських споживачів. Газ зараз відпускають за "замороженою"вартістю у 7,96 грн за кубометр. Її вважають занадто низькою.

Так, незмінні тарифи на період воєнного часу на:

  • послуги з розподілу природного газу;
  • теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання);
  • послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води.

Щодо невеликих приватних постачальників газу, то зараз вони пропонують низькі річні ціни на "блакитне паливо" виключно наявним споживачам. Тоді як для нових клієнтів пропонують місячну ціну, що може виявитися суттєво вищою за річну. Найдорожче, за 28,99 грн за один кубометр газу, продає компанія "СвітлоГаз".

Збитки Нафтогазу

За підсумками 2022 року НАК "Нафтогаз України", одержала чистий збиток у межах 40 млрд грн. Як пояснив голова правління компанії Олексій Чернишов, збиткова діяльність багато в чому пов'язана зі значною дебіторською заборгованістю. Вона виникла внаслідок використання державою робочого капіталу компанії для задоволення потреб споживачів у частині надання енергоносіїв.

Так, основна дебіторський борг перед компанією має три складові:

  • різниця в тарифах (36 млрд грн);
  • заборгованість облгазів і газзбутів (76 млрд грн);
  • спеціальні зобов'язання за 2022-2023 роки (158 млрд грн).

Нагадаємо, націоналізована "Укрнафта" вийде на ринок постачання природного газу для кінцевих споживачів. Вартість "блакитного палива" серед усіх пропозицій суттєво відрізнятиметься.

Раніше у "Нафтогазі України" пояснили, як правильно передавати дані газових лічильників, щоб їх зарахували облгази. Клієнти скаржилися на останніх за завищені ціни удвічі.

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