США відкликають експортні ліцензії Intel і Qualcomm на продаж чипів китайської компанії Huawei

Офіс компанії Huawei. Фото: technology.inquirer.net

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

США відкликали ліцензії, які дозволяють компаніям, включаючи Intel та Qualcomm встановлювати свої чипи у ноутбуки та мобільні телефони китайського виробника телекомунікаційного обладнання Huawei Technologies. Компанія перебуває під американськими санкціями.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

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Як зазначається, Міністерство торгівлі США підтвердило, що відкликало деякі ліцензії, але не назвало назв компаній. Цей крок було зроблено після випуску минулого місяця першого ноутбука Huawei з підтримкою штучного інтелекту — MateBook X Pro, оснащеного новим процесором Intel Core Ultra 9.

Запуск ноутбука викликав критику з боку законодавців-республіканців, які заявили, що їм здалося, що Міністерство торгівлі дало Intel зелене світло на продаж чіпа Huawei.

"Ми відкликали деякі ліцензії на експорт для Huawei", — йдеться у заяві Міністерства торгівлі. Проте там відмовились уточнити, які саме з них воно відкликало.

Рішення Міністерства торгівлі було прийнято після тиску з боку "яструбів-республіканців" у Конгресі, які закликали адміністрацію Байдена вжити більш жорстких заходів, щоб перешкодити розробкам Huawei.

"Ця акція зміцнить національну безпеку США, захистить американську винахідливість і зменшить здатність комуністичного Китаю просувати свої технології", — заявила конгресмен-республіканець Еліз Стефанік.

Цей крок може завдати шкоди Huawei, яка, як і раніше, використовує чіпи Intel для у своїх ноутбуках. Втім, він також може завдати шкоди американським постачальникам, які ведуть бізнес із компанією.

Intel стикається зі слабким попитом на свої традиційні центри обробки даних та чіпи для ПК. Минулого місяця компанія втратила 11 мільярдів доларів ринкової вартості після прогнозу виручки та прибутку у другому кварталі нижче ринкових оцінок.

Компанія Huawei була внесена до списку торгових обмежень США у 2019 році на тлі побоювань, що вона може шпигувати за американцями, що є частиною ширших зусиль щодо обмеження здатності Китаю зміцнювати свою армію. Це означає, що постачальникам компанії доведеться отримувати спеціальну, важкодоступну ліцензію перед постачанням.

Попри це, постачальники Huawei отримали ліцензії на мільярди доларів на продаж товарів і технологій Huawei. Серед таких є один особливо спірний дозвіл, виданий адміністрацією Трампа, який дозволив Intel постачати Huawei центральні процесори для використання в її ноутбуках з 2020 року.

Qualcomm продавала старі 4G чіпи для мобільних телефонів з моменту отримання ліцензії від офіційних осіб США у 2020 році. У документації для регулюючих органів у травні компанія заявила, що не очікує на отримання доходу від продажу чіпів Huawei у 2025 році.

Проте Qualcomm як і раніше, ліцензує свій портфель технологій 5G компанії Huawei. Китайська компанія минулого року почала використовувати чіп 5G, розроблений її підрозділом HiSilicon, який, на думку більшості аналітиків, виробляється порушуючи санкції США. При цьому, Qualcomm заявила цього місяця, що її патентна угода з Huawei спливає на початку 2025 фінансового року Qualcomm і що компанія розпочала переговори про продовження угоди.

Критики стверджують, що такі ліцензії сприяли відродженню компанії. У серпні минулого року компанія Huawei шокувала індустрію новим телефоном, оснащеним складним чіпом китайського виробника SMIC. Це відбулось попри експортні обмеження США для обох компаній.

За даними дослідницької компанії Counterpoint, завдяки цьому телефону продаж смартфонів Huawei зріс на 64% у річному обчисленні за перші шість тижнів 2024 року. Її бізнес із виробництва компонентів для розумних автомобілів також сприяв відродженню Huawei: у 2023 році компанія продемонструвала найшвидше зростання виручки за чотири роки.

Нагадаємо, довгоочікуваний складаний смартфон Motorola Razr 50 Ultra перебуває на завершальній стадії розробки, позаяк наразі він проходить численні сертифікації. Телефон прийде на зміну Razr 40 Ultra.

Також ми писали, що американська технологічна корпорація Apple розробляє власний чип для запуску програмного забезпечення штучного інтелекту у центрах обробки даних. Проєкт знаходиться у розробці вже кілька років.