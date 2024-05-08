США отзывают экспортные лицензии Intel и Qualcomm на продажу чипов китайской компании Huawei

Офис компании Huawei. Фото: technology.inquirer.net

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

США отозвали лицензии, позволяющие компаниям, включая Intel и Qualcomm, устанавливать свои чипы в ноутбуки и мобильные телефоны китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies. Компания находится под американскими санкциями.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

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Как отмечается, Министерство торговли США подтвердило, что отозвало некоторые лицензии, но не назвало названия компаний. Этот шаг был сделан после выпуска в прошлом месяце первого ноутбука Huawei с поддержкой искусственного интеллекта— MateBook X Pro, оснащенного новым процессором Intel Core Ultra 9.

Запуск ноутбука вызвал критику со стороны законодателей-республиканцев, заявивших, что им показалось, что Министерство торговли дало Intel зеленый свет на продажу чипа Huawei.

"Мы отозвали некоторые лицензии на экспорт для Huawei", — говорится в заявлении Министерства торговли. Однако там отказались уточнить, какие именно лицензии они отозвали.

Решение Министерства торговли было принято после давления со стороны "ястребов-республиканцев" в Конгрессе, призывавших администрацию Байдена принять более жесткие меры, чтобы воспрепятствовать разработкам Huawei.

"Эта акция укрепит национальную безопасность США, защитит американскую изобретательность и снизит способность коммунистического Китая продвигать свои технологии", — заявила конгрессмен-республиканец Элиз Стефаник.

Этот шаг может нанести урон Huawei, который по-прежнему использует чипы Intel для своих ноутбуков. Впрочем, он также может нанести ущерб американским поставщикам, ведущим бизнес с компанией.

Intel сталкивается со слабым спросом на свои традиционные центры обработки данных и чипы для ПК. В прошлом месяце компания потеряла 11 миллиардов долларов рыночной стоимости после прогноза выручки и прибыли во втором квартале ниже рыночных оценок.

Компания Huawei была внесена в список торговых ограничений США в 2019 году на фоне опасений, что она может шпионить за американцами, что является частью более широких усилий по ограничению способности Китая укреплять свою армию. Это означает, что поставщикам компании придется получать специальную, труднодоступную лицензию перед поставкой.

Тем не менее, поставщики Huawei получили лицензии на миллиарды долларов на продажу товаров и технологий Huawei. Среди таких есть одно особо спорное разрешение, выданное администрацией Трампа, позволившее Intel поставлять Huawei центральные процессоры для использования в ее ноутбуках с 2020 года.

Qualcomm продавала старые чипы 4G для мобильных телефонов с момента получения лицензии от официальных лиц США в 2020 году. В документации для регулирующих органов в мае компания заявила, что не ожидает получения дохода от продажи чипов Huawei в 2025 году.

Однако Qualcomm по-прежнему лицензирует свой портфель технологий 5G компании Huawei. Китайская компания в прошлом году начала использовать чип 5G, разработанный ее подразделением HiSilicon, которое, по мнению большинства аналитиков, производится в нарушение санкций США. При этом Qualcomm заявила в этом месяце, что ее патентное соглашение с Huawei истекает в начале 2025 финансового года Qualcomm и что компания начала переговоры о продлении соглашения.

Критики утверждают, что подобные лицензии способствовали возрождению компании. В августе прошлого года компания Huawei шокировала индустрию по новому телефону, оснащенному складным чипом китайского производителя SMIC. Это произошло, несмотря на экспортные ограничения США для обеих компаний.

По данным исследовательской компании Counterpoint, благодаря этому телефону продажи смартфонов Huawei выросли на 64% в годовом исчислении за первые шесть недель 2024 года. Ее бизнес по производству компонентов для умных автомобилей также способствовал возрождению Huawei: в 2023 году компания продемонстрировала быстрый рост выручки за четыре года.

Напомним, ЕС готовит новый пакет санкций против РФ . В рамках 14-го пакета санкций Евросоюз рассматривает возможность запретить политическим партиям получать финансирование из России. Таким образом, ЕС стремится предотвратить вмешательство РФ в состоявшиеся летом выборы в Европарламент.

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