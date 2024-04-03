Ціни на пальне в Україні станом на 4 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських АЗС знову оновили ціни на пальне. Бензин та дизельне пальне знову зросло в ціні, проте в середньому на п'ять копійок. Водночас вартість автогазу залишається на рівні попередніх днів.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 4 квітня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 4 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 4 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 57,29 грн/л;

А-95 — 53,76 грн/л;

А-92 — 50,85 грн/л;

дизельне пальне — 54,07 грн/л;

скраплений газ — 28,06 грн/л.

A-95+ — 56,57 грн/л;

А-95 — 53,15 грн/л;

А-92 — 49,91 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 53,50 грн/л;

скраплений газ — 27,99 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 4 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Четвертого квітня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі ZOG — 52,50 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Автотранс" — 53,97 грн/л, найдешевше на АЗС Neftek — 48,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Нагадаємо, у квітні українців можуть очікувати нові ціни на пальне. Ймовірно, вартість бензину та дизельного пального буде зростати, проте, що буде з цінами на скраплений газ, наразі незрозуміло.

М и також писали, що автомобільні експерти оприлюднили рейтинг недорогих та надійних машин, що є лідерами продажів 2024 року. У списку — бюджетні авто до 3 тис. доларів.