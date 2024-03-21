Ціни на зернові в Україні станом на 21 березня 2024 року

Техніка у полі кукурудзи. Фото: Reddit

Ціни на кукурудзу в Україні різко почали зростати, створюючи нові виклики для аграрного сектору. Цей ринковий рух відображає глобальні тенденції та може вплинути на цінову динаміку в інших галузях.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 21 березня 2024 року.

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Станом на 21 березня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 228 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 21 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на кукурудзу в Україні продовжують зростати. Так, з вівторка, 12 березня, до середи, 13 березня, вартість тонни кукурудзи становила 5 086 грн, а у четвер, 14 березня, — 5 116 гривень. У п'ятницю, 15 березня, тонна кукурудзи становила вже 5 104 гривні за тонну, а у суботу, 16 березня, — 5 122 грн за тонну. У неділю, 17 березня, та у понеділок, 18 березня, кукурудза коштувала 5 114 грн за тонну. У вівторок, 19 березня, ціна на кукурудзу зросла до 5 204 грн за тонну, а у середу, 20 березня, — до 5 228 гривень. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, які охоплюють як внутрішні, так і зовнішні чинники. Один з ключових аспектів — це врожайність. Урожайність кукурудзи в Україні може коливатися залежно від погодних умов та технологій вирощування. Наприклад, низький врожай може призвести до підвищення цін через обмежену пропозицію на ринку.

Іншим важливим фактором є попит на кукурудзу як кормову культуру для тваринництва та промислові цілі. Зміни в попиті можуть бути спричинені як внутрішніми факторами (наприклад, зміни в умовах утримання тварин), так і зовнішніми (наприклад, підвищення попиту на експорт через зміни на світовому ринку).

Ціни на кукурудзу в Україні можуть також підвищуватися або знижуватися внаслідок зовнішніх обставин, таких як блокування кордонів з сусідніми країнами. Наприклад, введення обмежень на пересування товарів через кордон може призвести до скорочення обсягів експорту або імпорту кукурудзи, що може вплинути на пропозицію та попит на внутрішньому ринку. Такі обставини можуть стати додатковим чинником, який формує ціни на кукурудзу в Україні та впливає на економічну ситуацію в сільському господарстві країни.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю та соняшник. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю.