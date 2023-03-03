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Влада знову планує терміново збільшити витрати на оборону: що хочуть реалізувати

3 березня 2023 09:55
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Оборона України — влада планує терміново збільшити витрати
Планують реалізувати амбітні плани з виробництва важливої військової техніки
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Верховна Рада України (ВРУ) має намір збільшити обсяг видатків на оборонну сферу. Планують реалізувати амбітні плани з виробництва важливої військової техніки.

Про це розповіла голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа в інтерв'ю ЗМІ, передає пресслужба парламенту.

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Як зазначила голова Комітету, зараз представники парламенту та Кабінету міністрів України (КМУ) разом працюють над комплексними змінами до державного бюджету у питанні оборонних потреб. Очікується, що їх подадуть на розгляд Верховної Ради до квітня цього року.

Причиною необхідності збільшення видатків є потреба у закупівлі безпілотних літальних апаратів, на так звану "армію дронів". Йдеться про суму у 30 мільярдів гривень.

"Є амбітні плани виробництва дронів в Україні. Тому це в нас першочергова потреба. Тут мова йде про 30 млрд грн. Принципова підтримка цього є. З Резервного фонду виділено перші 10 млрд грн. Щодо коштів з бюджету — будемо шукати джерела", — пояснила вона.

Роксолана Підласа зауважила, що більше розуміння щодо фінансових можливостей з'явиться після визначення з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Нагадаємо, старт роботи місії Міжнародного валютного фонду над новою програмою кредитування для України разом із представниками українського уряду запланований на 8 березня. Посадовці працюватимуть у Варшаві.

Також ми писали, що Україна у лютому 2023 року отримала 2,1 млрд доларів іноземної фінансової допомоги, що вдвічі менше порівняно із січнем. У перший місяць року держбюджет поповнився на 4,2 млрд доларів грантів і кредитів.

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