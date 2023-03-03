Заробити на криптовалюті - які найбільш перспективні токени

Лідирує криптовалюта Conflux (CFX), яка подорожчала на 308%

У лютому одразу три криптовалютні токени зросли у вартості на понад 200%. Йдеться про цифрові активи рейтингу сотні найкращих цифрових активів за ринковою капіталізацією.

Про це свідчать дані статистичних сервісів, Noworries.news.

Які криптовалюти перевершили очікування

Як зазначають експерти, лідирує криптовалюта Conflux (CFX). Вона подорожчала на 308% за минулий місяць. Зараз торгується за 0,222 долара та посідає 99 рядок у ТОП-100. Conflux Network вважається високопродуктивним блокчейном першого рівня. Проєкт створили як конкурента Ethereum та отримав підтримку держструктур Китаю. Примітно, що у фінансуванні Conflux брала участь влада Шанхаю та великі приватні інвестори.

На другому місці — криптовалюта Stacks, яка піднялась на 232% за останній місяць. Зараз торгується на рівні 0,906 долара. Посідає 45 місце у топ-100. STX — це нативний токен мережі Stacks, яка підтримує DeFi, NFT, застосунки та смарт-контракти для біткоїнів. STX використовують для сплати транзакційних комісій і може бути заблокований безпосередньо в мережі для отримання винагороди у BTC. На думку аналітиків, Stacks тільки починає завойовувати популярність серед інвесторів.

На третьому місці — криптовалюта SingularityNET (AGIX), яка подорожчала на 200% у лютому. Зараз коштує 0,503 долара. На переконання аналітиків, графік вартості AGIX є одним із найоптимістичніших на ринку, тому інвесторам потрібно очікувати на подальше зростання.

Варто зауважити, що на криптовалютному ринку Bitcoin за тиждень знизився у вартості на 6,43%. Станом на 3 березня ВТС коштує 22,412 тис. долара.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд закликав країни не визнавати на законодавчому рівні криптовалюту платіжним засобом. Фахівці пояснили головні загрози. У МВФ припускають, що впровадження криптовалют дозволить обходити заходи з управління потоками капіталів, посилюючи фіскальні ризики.

Також ми писали, що на початку листопада минулого року на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю. Binance здійснила перевірку фінансової звітності FTX і вирішила, що їй невигідна ця покупка.