Заробити на криптовалюті - які найбільш перспективні токени

Заробіток на криптовалюті: які токени збагатили інвесторів на 200% за місяць
У лютому одразу три криптовалютні токени зросли у вартості на понад 200%. Йдеться про цифрові активи рейтингу сотні найкращих цифрових активів за ринковою капіталізацією.
Про це свідчать дані статистичних сервісів, Noworries.news.
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Які криптовалюти перевершили очікування
Як зазначають експерти, лідирує криптовалюта Conflux (CFX). Вона подорожчала на 308% за минулий місяць. Зараз торгується за 0,222 долара та посідає 99 рядок у ТОП-100. Conflux Network вважається високопродуктивним блокчейном першого рівня. Проєкт створили як конкурента Ethereum та отримав підтримку держструктур Китаю. Примітно, що у фінансуванні Conflux брала участь влада Шанхаю та великі приватні інвестори.
На другому місці — криптовалюта Stacks, яка піднялась на 232% за останній місяць. Зараз торгується на рівні 0,906 долара. Посідає 45 місце у топ-100. STX — це нативний токен мережі Stacks, яка підтримує DeFi, NFT, застосунки та смарт-контракти для біткоїнів. STX використовують для сплати транзакційних комісій і може бути заблокований безпосередньо в мережі для отримання винагороди у BTC. На думку аналітиків, Stacks тільки починає завойовувати популярність серед інвесторів.
На третьому місці — криптовалюта SingularityNET (AGIX), яка подорожчала на 200% у лютому. Зараз коштує 0,503 долара. На переконання аналітиків, графік вартості AGIX є одним із найоптимістичніших на ринку, тому інвесторам потрібно очікувати на подальше зростання.
Варто зауважити, що на криптовалютному ринку Bitcoin за тиждень знизився у вартості на 6,43%. Станом на 3 березня ВТС коштує 22,412 тис. долара.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд закликав країни не визнавати на законодавчому рівні криптовалюту платіжним засобом. Фахівці пояснили головні загрози. У МВФ припускають, що впровадження криптовалют дозволить обходити заходи з управління потоками капіталів, посилюючи фіскальні ризики.
Також ми писали, що на початку листопада минулого року на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю. Binance здійснила перевірку фінансової звітності FTX і вирішила, що їй невигідна ця покупка.