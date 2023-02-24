МВФ закликав країни не визнавати криптовалюту платіжним засобом — причини

Фахівці Фонду пояснили головні загрози

Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликав країни не визнавати на законодавчому рівні криптовалюту платіжним засобом. Фахівці пояснили головні загрози.

Про це йдеться у заяві на сайті МВФ.

Головні загрози, що несе цифрова валюта

У Фонді зауважили, що широке впровадження цифрової валюти у світі може мати негативні наслідки, адже здатне підірвати ефективність монетарної політики.

У МВФ припускають, що впровадження криптовалют також дозволить обходити заходи з управління потоками капіталів, посилюючи фіскальні ризики.

Там переконані, що регулювання криптовалюти має бути розумним, воно не повинно пригнічувати інновації. При цьому держсектор може використовувати деякі базові технології криптоактивів для власних цілей.

У МВФ дали такі рекомендації щодо поводження з криптовалютою:

розробити та забезпечити дотримання пруденційних вимог, а також вимог до поведінки, нагляду до всіх учасників індустрії;

захищати грошово-кредитний суверенітет, стабільність шляхом зміцнення рамок монетарної політики, не надавати цифровим активам статус офіційної валюти/законного платіжного засобу;

проаналізувати та розкрити фіскальні ризики і прийняти однозначний податковий режим для криптовалют;

встановити правову визначеність цифрових активів та усунути юридичні ризики;

створити спільну систему моніторингу між різними нацагентствами та органами влади;

розробити міжнародні механізми співпраці для посилення нагляду, забезпечення дотримання правил криптоактивів;

слідкувати за впливом нового класу активів на стабільність міжнародної валютної системи;

остерігатися надмірної волатильності потоків капіталу та підтримувати ефективність заходів з управління ними;

зміцнювати глобальне співробітництво для розвитку цифрових інфраструктур та альтернативних рішень для транскордонних платежів та фінансування.

Ситуація на ринку криптовалют

На криптовалютному ринку Bitcoin продовжує коливатися, але зі сталою тенденцією до здорожчання. У п'ятницю, 24 лютого, ВТС перебуває на позначці 23,816 тис. доларів. За добу знову втратив 0,97%, проте за місяць додав 5,33%, а за рік впав на 36,27%.

Нагадаємо, американський інвестор Роберт Кійосакі висловився на підтримку Bitcoin (BTC), який минулого року суттєво "просів", однак у 2023 році наполегливо зростає у вартості. Він упевнений, що потрібно вкладати у найпершу криптовалюту.

Також ми писали, що на початку листопада на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю. Binance здійснила перевірку фінансової звітності FTX і вирішила, що їй невигідна ця покупка.