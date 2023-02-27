Курс криптовалют — скільки коштує біткоїн 27 лютого

ВТС втратив у ціні за тиждень 3,65%

На криптовалютному ринку Bitcoin за тиждень знизився у вартості. Станом на понеділок, 27 лютого, ВТС втратив 3,65%.

Про це свідчать дані Мinfin.

Ситуація на цифровому ринку

За цими даними, Bitcoin перебуває на позначці 23,398 долара. Зокрема, у п'ятницю ВТС коштував 23,816 тис. доларів, а тиждень тому, 20 лютого, вартість становила 24,927 тис. доларів.

За останню добу ВТС додав 0,62%. За рік ця криптовалюта впала на 40,14%.

Нижче представлена інформація щодо інших капіталізованих криптоактивів:

Прогнози щодо курсу

За словами автора бестселера "Бідний тато, Багатий тато" Роберта Кійосакі, він є прихильником вливання фінансів у цифрове "золото", його фізичний аналог та срібло. Інвестор переконаний, що саме біткоїн найкраще підходить "для нестабільних часів".

Він нагадав, що завжди вважав інвестування в акції, облігації, взаємні фонди та ETF ризикованим, а під час підвищеної нестабільності фінансових ринків, це стало ще небезпечнішим. Хоч зараз ціна біткоїна може коливатися, проте у глобальному сенсі очікуються масштабні перспективи цифрового активу.

Раніше він висловлював упевненість, що ціна віртуальної валюти підвищиться у 20 разів з нинішніх позначок через декілька років. За його прогнозом, ціна підвищиться до 500 тисяч доларів за 1 BTC. Він прогнозує великий крах усіх провідних ринків.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд закликав країни не визнавати на законодавчому рівні криптовалюту платіжним засобом. Фахівці пояснили головні загрози. У МВФ припускають, що впровадження криптовалют дозволить обходити заходи з управління потоками капіталів, посилюючи фіскальні ризики.

Також ми писали, що на початку листопада минулого року на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю. Binance здійснила перевірку фінансової звітності FTX і вирішила, що їй невигідна ця покупка.