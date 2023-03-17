Держбюджет переписали — як зміняться витрати

Президент поставив свій підпис під проєктом закону №8399

В Україні збільшать видатки Державного бюджету на 2023 рік. Президент Володимир Зеленський поставив свій підпис під відповідним законопроєктом.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

Як збільшили видатки бюджету

Йдеться про проєкт закону №8399. Він передбачає збільшення видатків спеціального фонду держбюджету в обсязі 5,56 млрд грн. Кошти візьмуть з:

грантової допомоги та допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій в обсязі 445,6 млн грн;

додаткових зовнішніх запозичень обсягом 3,84 млрд грн;

повернення коштів, наданих з держбюджету Міністерству економіки України для надання фіндопомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на поворотній основі для виплати допомоги з безробіття в обсязі 1,28 млрд грн.

Також передбачається:

об’єднання чи передача бюджетних програм Міністерства розвитку громад та територій та Міністерства інфраструктури шляхом зміни головного розпорядника держкоштів на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури;

передача бюджетної програми "Фонд ліквідації наслідків збройної агресії" від Міністерства фінансів України — Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України;

Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України; об’єднання та передача бюджетних програм Держагентства інфраструктурних проєктів та Держагентства автодоріг шляхом зміни головного розпорядника держкоштів на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Куди підуть кошти

Зокрема, закон спрямовує:

1,347 млрд грн — на реконструкцію чи модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові);

на реконструкцію чи модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові); 1,116 млрд грн — на програму відбудови мостів;

на програму відбудови мостів; 1,277 млрд грн — на гранти для малого та мікробізнесу зі сфери переробки;

на гранти для малого та мікробізнесу зі сфери переробки; 1,094 млрд грн — на облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні;

на облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні; 365,7 млн грн — в Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що з початку 2023 року від приватизації державних об'єктів у казну надійшло 667 млн грн. Тоді як продали майна на понад один мільярд гривень.

Нагадаємо, Європейський Союз наступного тижня перерахує Україні другий транш макрофінансової допомоги з пакета допомоги загалом на 18 млрд євро. Очікується, що буде здійснено платіж у 1,5 млрд євро.