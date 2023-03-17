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Зеленський погодив перше збільшення видатків бюджету: куди спрямують більше грошей

17 березня 2023 15:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Держбюджет переписали — як зміняться витрати
Президент поставив свій підпис під проєктом закону №8399
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні збільшать видатки Державного бюджету на 2023 рік. Президент Володимир Зеленський поставив свій підпис під відповідним законопроєктом.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Як збільшили видатки бюджету

Йдеться про проєкт закону №8399. Він передбачає збільшення видатків спеціального фонду держбюджету в обсязі 5,56 млрд грн. Кошти візьмуть з:

  • грантової допомоги та допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій в обсязі 445,6 млн грн;
  • додаткових зовнішніх запозичень обсягом 3,84 млрд грн;
  • повернення коштів, наданих з держбюджету Міністерству економіки України для надання фіндопомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на поворотній основі для виплати допомоги з безробіття в обсязі 1,28 млрд грн.

Також передбачається:

  • об’єднання чи передача бюджетних програм Міністерства розвитку громад та територій та Міністерства інфраструктури шляхом зміни головного розпорядника держкоштів на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури;
  • передача бюджетної програми "Фонд ліквідації наслідків збройної агресії" від Міністерства фінансів України Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України;
  • об’єднання та передача бюджетних програм Держагентства інфраструктурних проєктів та Держагентства автодоріг шляхом зміни головного розпорядника держкоштів на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Куди підуть кошти

Зокрема, закон спрямовує:

  • 1,347 млрд грн на реконструкцію чи модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові);
  • 1,116 млрд грн на програму відбудови мостів;
  • 1,277 млрд грн на гранти для малого та мікробізнесу зі сфери переробки;
  • 1,094 млрд грн на облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні;
  • 365,7 млн грн в Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що з початку 2023 року від приватизації державних об'єктів у казну надійшло 667 млн грн. Тоді як продали майна на понад один мільярд гривень.

Нагадаємо, Європейський Союз наступного тижня перерахує Україні другий транш макрофінансової допомоги з пакета допомоги загалом на 18 млрд євро. Очікується, що буде здійснено платіж у 1,5 млрд євро.

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