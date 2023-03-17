Держбюджет переписали — як зміняться витрати

Зеленський погодив перше збільшення видатків бюджету: куди спрямують більше грошей
В Україні збільшать видатки Державного бюджету на 2023 рік. Президент Володимир Зеленський поставив свій підпис під відповідним законопроєктом.
Про це свідчить інформація на парламентському сайті.
-
Закарпатець виправдовував окупантів та закликав до псевдореферендумів: що призначив суд
-
Росія просить Казахстан допомогти їй обійти західні санкції, — ЗМІ
-
Пожежа в Одеській області призвела до загибелі людини
-
Один з парків Одеси змінив свою назву
-
Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача: що обговорювали
-
Перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори: окупанти перевіряють автівки
-
Футболіст "Шахтаря" встановив унікальний рекорд у єврокубках
-
Бійці ДПСУ розповіли про втрати "вагнерівців" біля Бахмута: все йде за планом
-
Не побачать тепер Юрмалу: Латвія заборонила в'їзд російським зірковим пропагандистам
-
Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Словаччини: подякував за МіГи
Як збільшили видатки бюджету
Йдеться про проєкт закону №8399. Він передбачає збільшення видатків спеціального фонду держбюджету в обсязі 5,56 млрд грн. Кошти візьмуть з:
- грантової допомоги та допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій в обсязі 445,6 млн грн;
- додаткових зовнішніх запозичень обсягом 3,84 млрд грн;
- повернення коштів, наданих з держбюджету Міністерству економіки України для надання фіндопомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на поворотній основі для виплати допомоги з безробіття в обсязі 1,28 млрд грн.
Також передбачається:
- об’єднання чи передача бюджетних програм Міністерства розвитку громад та територій та Міністерства інфраструктури шляхом зміни головного розпорядника держкоштів на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури;
- передача бюджетної програми "Фонд ліквідації наслідків збройної агресії" від Міністерства фінансів України — Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України;
- об’єднання та передача бюджетних програм Держагентства інфраструктурних проєктів та Держагентства автодоріг шляхом зміни головного розпорядника держкоштів на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
Куди підуть кошти
Зокрема, закон спрямовує:
- 1,347 млрд грн — на реконструкцію чи модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові);
- 1,116 млрд грн — на програму відбудови мостів;
- 1,277 млрд грн — на гранти для малого та мікробізнесу зі сфери переробки;
- 1,094 млрд грн — на облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні;
- 365,7 млн грн — в Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.
Що ще варто знати
Раніше ми писали, що з початку 2023 року від приватизації державних об'єктів у казну надійшло 667 млн грн. Тоді як продали майна на понад один мільярд гривень.
Нагадаємо, Європейський Союз наступного тижня перерахує Україні другий транш макрофінансової допомоги з пакета допомоги загалом на 18 млрд євро. Очікується, що буде здійснено платіж у 1,5 млрд євро.