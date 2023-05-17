Житлові субсидії та комунальні борги — кого позбавлять допомоги

Житлово-комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадяни можуть втратити право на житлові субсидії, якщо є заборгованість за комунальні послуги. Проте існує шанс його зберегти.

Про це повідомляє видання "Новини.LIVE", із посиланням на матеріали Міністерства соціальної політики України.

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Кого позбавляють допомоги

За інформацією Мінсоцполітики, у разі, якщо домогосподарство має протерміновану заборгованість з оплати комунальних послуг, то субсидії скасовують за певних умов.

Так, відповідно до українського законодавства, субсидій позбавляють тих боржників, які не платили за комуналку більш ніж три місяці, а сума сукупного боргу не більше 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень.

Як боржникові не втратити допомогу

Зокрема, субсидії можуть не скасувати тим боржникам, хто має несплачені рахунки за природний газ та його розподіл. Якщо в одержувача субсидії немає лічильника, то повернути право на допомогу можна через суд.

Також громадян не позбавлять допомоги за умови:

документального підтвердження оплати заборгованості чи укладання договору про його реструктуризацію;

оскарження споживачем боргу у судовому порядку упродовж двох місяців від початку сезону.

Сплата боргу після війни з пенею

В Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких доведеться виплатити після війни. Суд може накласти арешт на рахунки боржника та майно, а після війни на суму боргу можуть ще можуть нарахувати "неустойку" у вигляді штрафу та пені, річних відсотків та інфляційних нарахувань, що суттєво збільшить борг.

Водночас стягуватимуть борг після війни не з усіх. Днями уряд заборонив повертати борги за комунальні послуги з власників житлових приміщень, які стали притулком для внутрішньо переміщених осіб, але які не отримують компенсацію від держави, а також з тих, хто втратив житло через бойові дії (стосується лише заборгованості ВПО, що утворилися після 24 лютого 2022 року).

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.

Також ми писали, що українцям пояснили, чому у платіжках за газ можуть бути неактуальні обсяги споживання та формується заборгованість. Щоб цього уникнути, потрібно знати один важливий нюанс.