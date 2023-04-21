Рекордні борги українців за газ — Нафтогаз почне співпрацю з колекторами

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.

Про це розповів представник парламентського комітету з питань ЖКГ Олексій Кучеренко.

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Стягнення боргів

За словами Кучеренка, у НАК "Нафтогаз" зараз все дуже погано зі збиранням коштів за "блакитне паливо". Компанія зіткнулась із великими боргами, тому вирішила на аутсорсингу найняти колекторські компанії, які "вибиватимуть" борги.

За словами парламентаря, одна із причин падіння платіжної дисципліни — населення на тлі війни втратило роботу, також зараз ніхто не вимагає примусової оплати. Проблема ускладнилась із початком націоналізації облгазів РМК Дмитра Фірташа.

Які суми заборгували

З травня 2022 року більшість населення країни автоматично стали клієнтами "Нафтогазу" (98%). Водночас платоспроможність українців критично впала.

У держкомпанії заявили, що споживачі газу заборгували величезну суму. При цьому припинити постачання комунальних послуг недобросовісним клієнтам не мають права, оскільки таку заборону запровадили на час дії воєнного стану в країні.

У зв'язку з цим Нафтогаз вирішив витратити на колекторів 882 тис. грн, свідчить тендерна документація. Підрядником на роботу з боржниками стала компанія "Кредит Борг Солюшнз".

У лютому голова Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк повідомляв, що громадяни накопичили заборгованість за житлово-комунальні послуги 35,35 млрд гривень. Лише за один місяць борг за комуналку зріс на 2,2 млрд грн.

За даними Державної судової адміністрації, у цивільних спорах найбільше справ стосуються саме стягнення боргів за оплату комунальних послуг. У "цивільному" списку лідирують справи зі стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг (52 тисячі за рік).

Кому спишуть борги

При цьому деяким українцям пообіцяли списати борги за житлово-комунальні послуги, які виникли через бойові дії. У січні у Верховній Раді України (ВРУ) зареєстрували відповідний законопроєкт №8367 про внесення змін до закону "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію". Однак, як свідчить інформація на парламентському сайті, законопроєкт "лежить" в Раді на ознайомленні без руху.

У разі його ухвалення, громадянам можуть пробачати заборгованість за житлово-комунальні послуги за час, коли на території, де розташоване житло, тривали бойові дії.

Очікується, що борг спишуть:

за накопичені суми за управління багатоквартирним будинком;

за несплату за постачання та розподіл "блакитного палива" для потреб побутових споживачів;

за несплату за постачання та розподіл електрики;

за постачання теплової енергії;

за несплату за постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення;

за послуги із поводження із побутовими відходами.

Списання заборгованості здійснюватимуть у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У проєкті не наводять фінансово-економічне обґрунтування.

Питання тарифів

Експерти не виключають, що в Україні можуть зрости тарифи на природний газ. Одна з причин — надскладна фінансова ситуація в НАК "Нафтогаз". За словами голови правління Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, за певними оцінками, Нафтогаз потребує з державного бюджету 200 – 300 мільйонів гривень. Через це компанія може піти на непопулярні кроки та підняти тарифи для побутових споживачів.

"Можемо очікувати підняття тарифів на газ в середньому десь до 11 – 12 гривень. Наскільки я знаю, розглядається декілька варіантів підняття вартості газу: перший етап — 11 – 12 гривень, другий — до вартості 16 гривень", — розповів Попенко.

Зараз газопостачальна компанія "Нафтогаз України" відпускає газ за "замороженою"вартістю у 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Має подорожчати електроенергія, природний газ та вода.

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