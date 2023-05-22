Пенсії в Україні — кому з українців доплатили 20 тисяч

Люди похилого віку в Україні. Фото: Freepik

Українка отримала доплату до пенсії у 20 тисяч гривень. Кошти виплатить державний ПриватБанк в рамках акції, розрахованої на військових пенсіонерів.

Про це інформує пресслужба фінустанови.

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Деталі

"Переможницею заключного етапу акції "Даруємо 20 000 до пенсії" стала військова пенсіонерка з м. Вінниця Мельник Тамара Іванівна", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що зазначена акція стартувала у січні 2023 року. Всі колишні або чинні військові, які отримують пенсії на картки ПриватБанку, автоматично стали її учасниками.

Акція завершилася 15 травня. Першим переможцем став військовий пенсіонер з Могилів-Подільського Вінницької області, другим став житель Хмельницького.

Більше про пенсії

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Це питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.