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20 тысяч к пенсии: кто из украинцев получил доплату

22 мая 2023 11:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — кому из украинцев доплатили 20 тысяч
Пожилые люди в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинка получила доплату к пенсии в 20 тысяч гривен. Средства выплатит государственный ПриватБанк в рамках акции, рассчитанной на военных пенсионеров.

Об этом информирует пресс-служба финучреждения.

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Подробности

"Победительницей заключительного этапа акции "Дарим 20 000 к пенсии" стала военная пенсионерка из г. Винница Мельник Тамара Ивановна", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что указанная акция стартовала в январе 2023 года. Все бывшие или действующие военные, получающие пенсии на карты ПриватБанка, автоматически стали ее участниками.

Акция завершилась 15 мая. Первым победителем стал военный пенсионер из Могилев-Подольского Винницкой области, вторым стал житель Хмельницкого.

Больше о пенсиях

Напомним, ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий. Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

 

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