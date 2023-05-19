На 45% більше — у кого з українців вищі пенсії

Люди похилого віку в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.

Про це свідчить інформація Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Так, за даними ПФУ, чоловіки у середньому по країні отримують 5,7 тис. грн, а жінки 3,92 тис. грн. Таким чином, середній розмір пенсії жінок не дотягує до середньої загалом по країні, яка становить 5,2 тис. грн.

Зараз середні пенсійні виплати і вище отримують близько 33% українських пенсіонерів.

Як свідчить травнева статистика, найменші середні виплати традиційно — у Тернопільській області, де люди отримують 3,99 тис. грн. Тоді як найвищі — у Київській області, близько 7 тис. грн.

Найвищі середні пенсії в таких регіонах:

Донецький — 6,56 тис. грн;

Луганський — 6,04 тис. грн;

Дніпропетровський — 5,8 тис. грн;

Житомирський — 5,65 тис. грн;

Рівненський — 5,48 тис. грн;

Запорізький — 5,41 тис. грн;

Харківський — 5,24 тис. грн.

Найбільша кількість пенсіонерів отримують виплати у сумі від 2 до 3 тис. грн. Ситуація виглядає так:

9,9% — отримує понад 10 тис. грн;

23% — від 5 тис. грн;

15% — від 4 до 5 тис. грн;

21% — від 3 до 4 тис. грн;

29,8% — від 2 до 3 тис. грн;

0,6% — до 2 тис. грн.

Фінансування виплат у травні

Попри те, що минулого місяця був зафіксований суттєвий недобір коштів на суму 3,9 мільярда гривень, цей факт не повинен вплинути на графік пенсійних виплат. Затримки у фінансуванні не повинно бути завдяки запасу міцності, накопиченому у попередні місяці. У Пенсійному фонді коштів достатньо як для фінансування у травні, так і в подальші місяці.

Як зазначають у ПФУ, в країні триває перерахування грошових коштів громадянам. Станом на 17 травня на пенсійні виплати спрямовано 37,7 млрд грн.

У фонді уточнили, що з цієї суми 8,3 млрд грн пішло на виплати через відділення Укрпошти, 29,4 млрд грн — через уповноважені фінустанови.

78% пенсіонерів отримують виплати через банки. Зокрема, через ПриватБанк (4,56 млн або 54%), Ощадбанк (2,99 млн або 36%).

Більше про пенсії

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Це питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.