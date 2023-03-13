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Аграрії не поспішають купувати пальне до посівної: що сталося

13 березня 2023 09:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Аграрії не поспішають купувати пальне до посівної — що сталося
Попит надалі залишається невисоким через низку причин
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські аграрії не поспішають закуповувати пальне до посівної, попри привабливі цінові пропозиції на АЗС. Попит надалі залишається невисоким.

Про причини зволікання із купівлею пального до посівної розповів засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін.  

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Причини низького попиту на пальне

За словами Дмитра Льоушкіна, аграрії не поспішають купувати паливо, адже ресурсу достатньо, ціни знижуються. Також вони очікують продовження "зернової угоди", котра закінчується в середині березня.

"Попит від аграріїв в цьому році буде дещо з запізненням. Великий тиск на ринок чинить ситуація з "зерновою угодою". Термін її дії має скінчитися в середині березня, і всі очікують, продовжать її чи ні. Рішення по "зерновій угоді" має визначити логістику перевезень, тож до того, як угоду продовжать, всі взяли паузу", — розповів експерт.

Також традиційно першими закуповували пальне для посівної аграрії із південних регіонів країни, проте цьогоріч активність у Херсонській, Миколаївській чи Запорізькій областях буде низькою.

Російське пальне на українському ринку

Окрім того, за його словами, на український ринок тисне російське пальне, яке надалі завозиться за "сірими" схемами.

"Пустий танкер виходить з Греції, а повний з Новоросійська. Потім ці танкери зустрічаються в нейтральних водах, пальне переливається з одного на інший, і вже в Україну заходить буцімто грецьке дизельне пальне", — зауважує він.

Так, російський дизель зливають в Дунайських портах, хоча можуть везти і в румунський порт Констанца. Покупці російського дизелю залишилися ті ж самі, хоч юридичні особи були змінені.

При цьому котирування на нафту зросли, й було б логічно, щоб виросли оптові ціни на пальне в Україні, однак через те, що трейдери, які везуть паливо з Європи, вимушені конкурувати з постачальниками російського пального, вартість в опті продовжує падати.

За даними аналітика профільного видання "НафтоРинок" Олександра Сіренка, лише минулого тижня близько 20 операторів АЗС в країні знизили ціни у середньому на 1 грн/л.

"Маржа ж залишається доволі високою. Найдорожчий дизель опті коштує 40 грн/л, а на АЗС пальне продається за 51 грн/л. Це неправильно, виходить якась воєнна маржа для АЗС", — наголошує він.

Дешеве дизпаливо за ціною у 33-34 грн/л говорить про те, що російського ресурсу в країні дуже багато. На ринок бензину тиснуть ще мінізаводи, які виготовляють пальне стандарту "євро-3" та "євро-4", пропонуючи паливо за ціною 27-28 грн/л.

Нагадаємо, в Україні стартувала друга посівна за час повномасштабної війни з росією. Вже засіяли зерновими та зернобобовими культурами кілька тисяч гектарів.

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