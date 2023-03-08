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Український ринок насичений російським пальним: подробиці скандалу

8 березня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Дизпальне в Україні — трейдери завозять підозріло дешевий ресурс
Ресурс, який завозять з півдня, може бути перекупленим російським пальним
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському ринку пального тривалий час спостерігається профіцит дизельного палива, що сприяє скороченню обсягів імпорту. Експерти припускають, що ресурс, який завозять з півдня, може бути перекупленим російським пальним.

Про це повідомляє профільне видання Еnkorr.

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Яка зараз ситуація із закупівлями

Видання зазначає, що в останній місяць зими українські компанії розмитнили 480,6 тисячі тонн дизелю, а це на 24% менше проти показника січня.

В основному зменшилися закупівлі на південному напрямку, яке залежить від морських постачань. Більше число угод з продажу продукту з дунайських терміналів трейдери уклали з преміями 120-160 доларів до середземноморських котирувань. Водночас під кінець лютого на півдні з’являлися пропозиції нібито турецького чи албанського дизелю за вкрай низькою ціною — нижче 100 доларів.

Трейдери, що постачають нафтопродукти в дунайські порти, припускають, що такі пропозиції викликають багато питань через ціну, тому що вартість фрахту з турецького порту становить 70-80 доларів.

На думку учасників ринку, такі "вигідні" умови у регіоні могли виникнути тільки, якщо це дизпальне, походженням з росії, адже до середземноморських портів продається зі значними знижками. Як відомо, з лютого для російського дизпального встановлені чіткі цінові рамки, які заборонено перевищувати.

"Премії на автомобільні партії дизелю з терміналів у Русе не змінились і становлять $90-120, у порту "Констанца" продукт продають за +$90 до середземноморських котирувань. На північному напрямку постачань ситуація не змінилася. На початку березня зі східних терміналів Польщі автомобільні партії продаються з преміями $100-120. Зі слів постачальників, активність українських покупців залишається низькою", — розповіли польські трейдери.

Підозріло дешеве пальне

За словами директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, в Україні з початку року, окрім бензину і дизельного палива, які подешевшали на 4-5 грн на кожному літрі (на 8-10%), упав у вартості і автомобільний газ (на 20%).

Він припускає, що здешевшання автогазу відбувається теж здебільшого завдяки збільшенню частки російського ресурсу. Його можуть імпортувати під виглядом "польських", "литовських" і "латвійських" поставок.

Такий автогаз постачали за такою схемою з осені минулого року, а зараз активно надходить надто дешевий дизель. Зокрема, днями для оформлення надійшов з Албанії чи Єгипту.

"Гадаю, скоро надійде мароканський, алжирський або туніський… Ці країни нові несподівані експортери дизпального, які здебільшого не мають своєї нафтопереробки. А звідки тоді продукт? З росії. Саме ці країни почали приймати це пальне після європейського ембарго на російські нафтопродукти, яке набуло чинності 5 лютого", — каже керівник "А-95".

Куюн зазначив, що також Туреччина не припиняла імпортувати нафту та нафтопродукти з росії.

"Трейдери кажуть, що сильно там не заморочуються на морських терміналах "перебивають" паспорти, й це пальне перетворюється на турецьке, тобто непідсанкційне… У лютому "турецького" пального було 50 тис. т, або 10% від загального імпорту", — зазначає він.

На думку експерта, такі постачання можуть стати проблемою для держави, оскільки створюють нездорову конкуренцію для законних постачальників та впливають на економіку країни загалом. Він переконаний, що потрібно запровадити чіткі механізми контролю за імпортом та продажем нафтопродуктів.

Нагадаємо, на території ЄС запровадили заборону на російське дизпаливо та інші продукти нафтопереробки. Рішення покликане знизити енергозалежність від росії та зменшити її прибутки через війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що росії вдалося попри стелю цін, запроваджену Європейським Союзом, "Групою семи" (G7) та Австралією, перенаправити поставки нафти іншим покупцям. Ними стали Китай, Індія та Туреччина.

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