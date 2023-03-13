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Аграрии не спешат покупать топливо к посевной: что произошло

13 марта 2023 09:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Аграрии не спешат покупать горючее к посевной — что произошло
Спрос в дальнейшем остается невысоким по ряду причин
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские аграрии не спешат закупать топливо к посевной, несмотря на привлекательные ценовые предложения на АЗС. Спрос в дальнейшем остается низким.

О причинах промедления с покупкой горючего к посевной рассказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин.

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Причины низкого спроса на горючее

По словам Дмитрия Леушкина, аграрии не спешат покупать топливо, ведь ресурса достаточно, цены снижаются. Также они ожидают продолжения "зернового соглашения", которое заканчивается в середине марта.

"Спрос от аграриев в этом году будет несколько с опозданием. Большое давление на рынок оказывает ситуация с "зерновым соглашением". Срок его действия должен закончиться в середине марта, и все ожидают продолжат его или нет. Решение по "зерновому соглашению" должно определить логистику перевозок, поэтому до того, как сделку продолжат все взяли паузу", — рассказал эксперт.

Также традиционно первыми закупали горючее для посевной аграрии из южных регионов страны, однако активность в Херсонской, Николаевской или Запорожской областях в этом году будет низкой.

Российское горючее на украинском рынке

Кроме того, по его словам, на украинский рынок давит российское горючее, которое в дальнейшем завозится по "серым" схемам.

"Пустой танкер выходит из Греции, а полный из Новороссийска. Затем эти танкеры встречаются в нейтральных водах, горючее переливается с одного на другой и уже в Украину заходит будто греческое дизельное горючее", отмечает он.

Так, российский дизель сливают в Дунайских портах, хотя могут везти и в румынский порт Констанца. Покупатели российского дизеля остались те же, хотя юридические лица были изменены.

При этом котировки на нефть выросли и было бы логично, чтобы выросли оптовые цены на горючее в Украине, однако из-за того, что трейдеры, везущие топливо из Европы, вынуждены конкурировать с поставщиками российского горючего, стоимость в опте продолжает падать.

По данным аналитика профильного издания "НефтеРынок" Александра Сиренко, только на прошлой неделе около 20 операторов АЗС в стране снизили цены в среднем на 1 грн/л.

"Маржа же остается достаточно высокой. Самый дорогой дизель в опте стоит 40 грн/л, а на АЗС горючее продается за 51 грн/л. Это неправильно, получается какая-то военная маржа для АЗС", — отмечает он.

Дешевое дизтопливо по цене 33-34 грн/л говорит о том, что российского ресурса в стране очень много. На рынок бензина давят еще мини-заводы, производящие топливо стандарта "евро-3" и "евро-4", предлагая топливо по цене 27-28 грн/л.

Напомним, в Украине стартовала вторая посевная за время полномасштабной войны с россией. Уже засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами несколько тысяч гектаров.

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