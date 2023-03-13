Аграрии не спешат покупать горючее к посевной — что произошло

Спрос в дальнейшем остается невысоким по ряду причин

Украинские аграрии не спешат закупать топливо к посевной, несмотря на привлекательные ценовые предложения на АЗС. Спрос в дальнейшем остается низким.

О причинах промедления с покупкой горючего к посевной рассказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Причины низкого спроса на горючее

По словам Дмитрия Леушкина, аграрии не спешат покупать топливо, ведь ресурса достаточно, цены снижаются. Также они ожидают продолжения "зернового соглашения", которое заканчивается в середине марта.

"Спрос от аграриев в этом году будет несколько с опозданием. Большое давление на рынок оказывает ситуация с "зерновым соглашением". Срок его действия должен закончиться в середине марта, и все ожидают продолжат его или нет. Решение по "зерновому соглашению" должно определить логистику перевозок, поэтому до того, как сделку продолжат все взяли паузу", — рассказал эксперт.

Также традиционно первыми закупали горючее для посевной аграрии из южных регионов страны, однако активность в Херсонской, Николаевской или Запорожской областях в этом году будет низкой.

Российское горючее на украинском рынке

Кроме того, по его словам, на украинский рынок давит российское горючее, которое в дальнейшем завозится по "серым" схемам.

"Пустой танкер выходит из Греции, а полный из Новороссийска. Затем эти танкеры встречаются в нейтральных водах, горючее переливается с одного на другой и уже в Украину заходит будто греческое дизельное горючее", — отмечает он.

Так, российский дизель сливают в Дунайских портах, хотя могут везти и в румынский порт Констанца. Покупатели российского дизеля остались те же, хотя юридические лица были изменены.

При этом котировки на нефть выросли и было бы логично, чтобы выросли оптовые цены на горючее в Украине, однако из-за того, что трейдеры, везущие топливо из Европы, вынуждены конкурировать с поставщиками российского горючего, стоимость в опте продолжает падать.

По данным аналитика профильного издания "НефтеРынок" Александра Сиренко, только на прошлой неделе около 20 операторов АЗС в стране снизили цены в среднем на 1 грн/л.

"Маржа же остается достаточно высокой. Самый дорогой дизель в опте стоит 40 грн/л, а на АЗС горючее продается за 51 грн/л. Это неправильно, получается какая-то военная маржа для АЗС", — отмечает он.

Дешевое дизтопливо по цене 33-34 грн/л говорит о том, что российского ресурса в стране очень много. На рынок бензина давят еще мини-заводы, производящие топливо стандарта "евро-3" и "евро-4", предлагая топливо по цене 27-28 грн/л.

Напомним, в Украине стартовала вторая посевная за время полномасштабной войны с россией. Уже засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами несколько тысяч гектаров.