Цены на продукты — аграрии предупредили о подорожании

Аграрии предупредили о подорожании некоторых продуктов в Украине
Аграрии предупреждают о подорожании ряда продуктов в Украине в 2023 году. Речь идет о хлебе, овощах и фруктах.
Об этом рассказал глава Всеукраинского аграрного совета (УАР) Денис Марчук в эфире национального телемарафона "Единые новости".
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Причины роста цен
Глава ВАР назвал несколько объективных причин, которые могут привести к удорожанию вышеуказанных категорий продуктов.
Он отметил, что в текущем году из-за оккупации части территории Украины уменьшится посевная площадь земель, где традиционно выращивают зерно. Незначительный дефицит овощей и фруктов из-за оккупации территорий компенсируется выращиванием в других регионах.
"Аграрии в центральных и западных регионах еще в начале полномасштабной войны, понимая обстоятельства оккупации, начали диверсифицировать направления работы, стали больше засаживать сады в своих регионах. Выращивать больше овощей", — рассказал эксперт.
Марчук подчеркнул, что Украина планирует в дальнейшем импортировать зерно, овощи и фрукты. Поскольку спрос может преобладать над предложением, цены могут вырасти.
"Значительная часть (зерна, овощей и фруктов — Ред.) будет импортироваться. Если же будем импортировать и спрос будет больше предложения — это может привести к удорожанию", — пояснил он.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Большинство касается завышенных цен при продаже товаров.
Также мы писали, что в Украине продукты питания будут продолжать дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году. Потребительская инфляция в этом году будет уменьшаться: с 26,6% в прошлом году до 18,7% в этом году. Затем в 2024 году инфляция составит около 10%. А в следующих годах будет еще меньше.