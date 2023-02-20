Ціни в Україні — у супермаркетах дорожчає популярний овоч

Імпортні огірки продовжують дорожчати в Україні

В українських супермаркетах знижується попит на імпортні огірки, проте це не зупиняє імпортерів. Вони надалі збільшують ціни на цей овоч.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Чому зростають ціни

У мережах супермаркетів аргументують рішення підвищення цін тим, що огірки суттєво подорожчали на внутрішньому ринку Туреччини, що є основним імпортером на український ринок. За словами експертів, однією зі значних причин здорожчання міг стати потужний смертельний землетрус, який сколихнув Туреччину.

Зараз вартість кілограма огірків становить 80 – 97 гривень. Вартість у лютому зросла приблизно на 20%. При цьому імпортні огірки коштують в середньому на 33% дорожче порівняно з лютим минулого року.

Прогнози експертів

За прогнозом ключових гравців ринку, вартість огірків — не остаточна. Овоч продовжуватиме дорожчати надалі. Головні причини, які спонукають до таких міркувань — імпортні огірки майже не мають конкурентів в Україні, а до нового сезону збору огірків тепличними комбінатами ще далеко.

Більше про ціни

Нагадаємо, в Україні продукти харчування продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року. Споживча інфляція цьогоріч зменшуватиметься: з 26,6% торік до 18,7% у цьому році. Потім у 2024 році інфляція становитиме близько 10%. А у наступних роках — буде ще меншою.

Експерти пояснили, чому українські овочі дорожчі за закордонні. Українцям складно конкурувати з турецькими виробниками через те, що у них пряма собівартість виробництва овочів дешевша. Тоді як багато українських фермерів в нинішніх реаліях не мають змоги встановити потужні генератори для теплиць.