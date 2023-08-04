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Аграрії прогнозують суттєве подорожчання продуктів через європейські норми

4 серпня 2023 10:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Цінив Україні — через європейські норми подорожчають продукти
Покупець у магазині. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції.

Про це заявили в Українській асоціації агровиробників.

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Як зазначають фахівці, на імплементацію Україною європейських норм піде певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів.

"Країни-члени ЄС передусім мають використовувати матеріали, вироблені всередині Євросоюзу: наприклад, засоби захисту, добрива, посівний матеріал — все зазначене в ЄС є дорожчим за те, що використовується українськими аграріями", — пояснили в Асоціації.

Також сільгоспвиробники муситимуть підвищити заробітні плати своїм працівникам, а це теж буде додатковими витратами, що позначиться на кінцевих цінах на продукцію. Експерти зауважують, що після того, як Україна повноцінно приєднається до Євросоюзу — буде не тільки вільний обіг товарів, а також кадрів. Як приклад, професійні трактористи зможуть вільно поїхати у Польщу та офіційно працевлаштуватись на літо.

Лише у довгостроковій перспективі ці негаразди нівелюються на користь українському агропромисловому комплексу та усій економіці країни загалом.

Як відомо, Україна має статус кандидата на членство в Європейський Союз, тому аграрії вже готуються до умов роботи на європейському ринку, щоб бути гідними конкурентами місцевим виробникам. Як стверджують експерти, головний плюс від членства в ЄС — значно спрощена логістика для українських аграріїв.

При цьому деякі фермери вже зараз підлаштовують підходи у вирощуванні зерна під європейські норми. Зокрема, дедалі менше використовують заборонені в Євросоюзі хімікати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, враховуючи обнадійливу динаміку споживчих цін у першому півріччі, Національний банк України суттєво поліпшив прогноз інфляції на 2023 рік — з 14,8% до 10,6%.

Також ми писали, що на полицях українських магазинів фіксують подорожчання стратегічного продукту — хліба. Раніше експерти попереджали про зростання вартості цього продукту в середині літа 2023 року.

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