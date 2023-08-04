Цены в Украине — из-за европейских норм подорожают продукты

Покупатель в магазине. Фото: Unplush

В Украине аграрии прогнозируют значительное подорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции.

Об этом заявили в Украинской ассоциации агропроизводителей.

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Как отмечают специалисты, на имплементацию Украиной европейских норм уйдет некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а следовательно — и для украинских потребителей.

"Страны-члены ЕС прежде всего должны использовать материалы, произведенные внутри Евросоюза: например, средства защиты, удобрения, посевной материал — все указанное в ЕС дороже того, что используется украинскими аграриями", — пояснили в Ассоциации.

Также сельхозпроизводители должны будут повысить заработные платы своим работникам, а это тоже будет дополнительными затратами, что скажется на конечных ценах на продукцию. Эксперты отмечают, что после того, как Украина полноценно присоединится к Евросоюзу, будет не только свободное обращение товаров, но также кадров. В качестве примера профессиональные трактористы смогут свободно поехать в Польшу и официально трудоустроиться на лето.

Только в долгосрочной перспективе эти проблемы нивелируются в пользу украинского агропромышленного комплекса и всей экономики страны в целом.

Как известно, Украина имеет статус кандидата на членство в Европейский Союз, поэтому аграрии уже готовятся к условиям работы на европейском рынке, чтобы быть достойными конкурентами местным производителям. Как утверждают эксперты, главный плюс от членства в ЕС — упрощенная логистика для украинских аграриев.

При этом некоторые фермеры уже сейчас подстраивают подходы к выращиванию зерна под европейские нормы. В частности, все меньше используются запрещенные в Евросоюзе химикаты.

Что еще стоит знать

Напомним, учитывая обнадеживающую динамику потребительских цен в первом полугодии, Национальный банк Украины существенно улучшил прогноз инфляции на 2023 год — с 14,8% до 10,6%.

Также мы писали, что на полках украинских магазинов фиксируют подорожание стратегического продукта — хлеба. Ранее эксперты предупреждали о росте стоимости этого продукта в середине лета 2023 года.