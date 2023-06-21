Нові тарифи на електрику вдарять по цінах — які продукти подорожчають

Покупець у продуктовому магазині. Фото: google.com

В Україні на тлі підвищення тарифів на електричну енергію для населення та бізнесу зростуть ціни в магазинах. Неминуче подорожчання чекає ті продукти та товари, на виробництво яких витрачають багато електроенергії.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на матеріали Нацкомісії з держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Як змінилися тарифи на електрику

З червня 2023 року в країні діє оновлений тариф для населення. Ціну підвищили з 1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год до єдиного тарифу у 2,64 грн/кВт-год.

Також Нацкомісія ухвалила рішення щодо підвищення тарифу на розподіл електричної енергії. Вартість може зрости з 24% до 50%. Оновлять тарифи у два етапи: у червні та в липні-грудні.

До кінця червня граничні ціни ("прайс-кепи") на ринку електроенергії такі:

2 тис. грн/МВт-год — для годин найменшого навантаження (з 00:00 до 7:00 та з 23:00 до 00:00);

4 тис. грн/МВт-год — для годин найвищого навантаження (з 7:00 до 23:00).

Водночас нові максимальні тарифи встановлять на рівні:

2,706 тис. грн/МВт-год — для мінімального навантаження;

5,413 тис. грн/МВт-год — для максимального навантаження.

Вплив нових тарифів на зростання цін

Як розповіли аналітики, підвищення цін на електроенергію для бізнесу призведе до подорожчання деяких побутових товарів та продуктів. На думку експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, залежно від виду продукції ціни можуть підскочити на 5–15%.

Особливо подорожчання вдарить про продуктах та товарах, на виробництво яких витрачають значні обсяги електроенергії. Як приклад, це може бути хліб та вся хлібобулочна продукція, молочні продукти, а також одяг, на пошиття якого витрачається багато електрики.

Як змінилися ціни у травні

За даними Держпродспоживслужби, в Україні і без підвищення тарифів продовжують підвищуватися ціни на полицях магазинів. Зокрема, лише минулого місяця зафіксували зростання середньої роздрібної вартості таких продуктів:

капуста білокачанна — на 67,7%;

морква — на 35,2%;

картопля — на 23,8%;

буряк — на 16,5%;

цибуля ріпчаста — на 16,3%;

батон — на 11,6%;

хліб житньо-пшеничний — на 9,7%;

крупа вівсяна — на 8,8%;

молоко — на 3,6%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року можливий черговий виток підвищення цін. Можуть подорожчати деякі комунальні послуги та продукти.

Також ми писали, що, за даними НБУ, в Україні на паливному ринку цінове затишшя спостерігатиметься до липня 2023 року. Після чого вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.