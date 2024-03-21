Акции владельца Gucci пережили самое резкое за 32 года падение стоимости

Магазин бренда Balenciaga. Фото: wfc.tv

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Акции французской компании Kering, владеющей такими известными брендами, как Balenciaga и Yves Saint Laurent, подверглись наибольшему падению за последние 32 года. Компания потеряла миллиарды долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Что привело к падению акций Kering

Как сообщается, стоимость ценных бумаг Kering потеряла в Париже 15 процентов, а общая стоимость компании снизилась почти на 8 миллиардов долларов. Это случилось после поступления информации, что продажи бренда Gucci упали в первом квартале на 20 процентов.

Эксперты выражают опасения относительно зависимости Kering от Gucci, который приносит около двух третей всей прибыли. Отмечается, что такая тенденция может побудить компанию снизить зависимость от бренда, известного своим ярким дизайном.

Среди факторов, негативно сказывающихся на успехах Gucci, упоминаются чрезмерная провокационность коллекций и экономические трудности в Китае, где состоятельные граждане были основными потребителями роскошных товаров во время пандемии.

Ранее мы писали, что Fitch пересмотрел прогноз роста мировой экономики . По мнению аналитиков, в 2024 году мировая экономика вырастет на 2,4%.

Также мы писали, что Tesla прогнозируют мрачное будущее . По словам аналитика банковской холдинговой компании Wells Fargo Колина Лангана, в этом году продажи Tesla могут совсем остановить свой рост.