Акциз на спиртне та сигарети українці зможуть перевіряти онлайн

Алкогольні напої у магазині. Фото: google.com

Верховна Рада України (ВРУ) ухвалила у цілому законопроєкт №8287 про введення електронної акцизної марки для спиртних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. QR-коди, які мають замінити паперові акцизні марки, дозволять кожному відстежувати рух товару онлайн.

Про це повідомив представник Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Електронні акцизи на спиртне та тютюн

За його словами, за документ проголосували 252 нардепи. Згідно із законопроєктом, електронні акцизи мають замінити паперові акцизні марки, дозволивши ефективніше вести облік підакцизних товарів.

Документ передбачає введення е-марки акцизного податку з 1 січня 2026 року.

Законопроєкт дозволить:

стежити за рухом алкоголю, тютюну, рідин для е-сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;

здійснювати контроль за повнотою та своєчасністю сплати сум акцизного податку за вищевказані товари;

отримати можливість кожному ідентифікувати продукцію та перевірити на легальність.

Код можна буде зчитувати через застосунок "Дія", тож кожен зможе отримати всі дані про пляшку алкоголю чи пачку сигарет, перевіривши на предмет контрафакту.

Очікується, що буде створена Електронна система обігу підакцизних товарів, покликана забезпечити електронну взаємодію між держорганами та суб'єктами господарювання.

Електронна система означає, що складний процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле, додав депутат.

Нововведення допоможе боротися з нелегальним тіньовим ринком спиртного та тютюнових виробів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влітку 2023 року підвищать акциз на алкогольні вироби. Це відбудеться в рамках зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом.

Також ми писали, що відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, в Україні щороку зростатиме акцизний податок на тютюнові вироби.