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В Україні підвищать акциз на алкоголь: Гетманцев назвав дату

4 квітня 2023 16:29
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ціни на алкоголь: Гетманцев про підвищення акцизного податку
В Україні підвищать акциз на алкоголь
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні влітку 2023 року підвищать акциз на алкогольні вироби. Це відбудеться в рамках зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом. 

Точну дату та причини рішення, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев. 

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Данило Гетманцев

"Щодо акцизів на алкоголь, є урядовий законопроєкт як частина зобов’язань перед МВФ, який, серед іншого, передбачає підвищення з 1 липня 2023 р. акцизу на вина та інші зброджені напої міцністю від 1,2% до 22% (+45%, з 8,42 до 12,23 грн літр). Поки що це всі анонсовані ініціативи", — сказав нардеп. 

За його словами, як і у випадку тютюну, пального, найбільший резерв для бюджету тут полягає у боротьбі з тіньовим ринком та удосконаленням адміністрування обігу підакцизних товарів (в даному випадку — етилового спирту) відповідно до директив ЄС. 

"Не виключаю, що у рамках заходів з фіскальної консолідації і середньострокової стратегії доходів ми повернемось до питання підвищення акцизів на алкоголь", — додав Гетманцев. 

Нагадаємо, відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, в Україні щороку зростатиме акцизний податок на тютюнові вироби. 

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