Акциз на спиртное и сигареты украинцы смогут проверять онлайн

Алкогольные напитки в магазине. Фото: google.com

Верховная Рада Украины (ВРУ) приняла в целом законопроект №8287 о введении электронной акцизной марки для спиртных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. QR-коды, которые должны заменить бумажные акцизные марки, позволят каждому отслеживать движение товара онлайн.

Об этом сообщил представитель Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Читайте также:

Электронные акцизы на спиртное и табак

По его словам, за документ проголосовали 252 нардепа. Согласно законопроекту, электронные акцизы должны заменить бумажные акцизные марки, позволив более эффективно вести учет подакцизных товаров.

Документ предполагает введение е-марки акцизного налога с 1 января 2026 года.

Законопроект позволит:

следить за движением алкоголя, табака, жидкостей для е-сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;

осуществлять контроль за полнотой и своевременностью уплаты сумм акцизного налога вышеуказанные товары;

получить возможность каждому идентифицировать продукцию и проверить легальность.

Код можно будет считывать через приложение "Дія", поэтому каждый сможет получить всю информацию о бутылке алкоголя или пачке сигарет, проверив на предмет контрафакта.

Ожидается, что будет создана электронная система оборота подакцизных товаров, призванная обеспечить электронное взаимодействие между госорганами и субъектами хозяйствования.

Электронная система означает, что сложный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое, добавил депутат.

Нововведение поможет бороться с нелегальным теневым рынком спиртного и табачных изделий.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине летом 2023 года повысят акциз на алкогольные изделия. Это будет происходить в рамках обязательств перед Международным валютным фондом.

Также мы писали, что согласно соглашению об Ассоциации с ЕС, в Украине будет ежегодно расти акцизный налог на табачные изделия.