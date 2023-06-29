Акциз на спиртное и сигареты украинцы смогут проверять онлайн

Акциз на спиртное и сигареты каждый сможет проверить онлайн: принят закон
Верховная Рада Украины (ВРУ) приняла в целом законопроект №8287 о введении электронной акцизной марки для спиртных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. QR-коды, которые должны заменить бумажные акцизные марки, позволят каждому отслеживать движение товара онлайн.
Об этом сообщил представитель Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Электронные акцизы на спиртное и табак
По его словам, за документ проголосовали 252 нардепа. Согласно законопроекту, электронные акцизы должны заменить бумажные акцизные марки, позволив более эффективно вести учет подакцизных товаров.
Документ предполагает введение е-марки акцизного налога с 1 января 2026 года.
Законопроект позволит:
- следить за движением алкоголя, табака, жидкостей для е-сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;
- осуществлять контроль за полнотой и своевременностью уплаты сумм акцизного налога вышеуказанные товары;
- получить возможность каждому идентифицировать продукцию и проверить легальность.
Код можно будет считывать через приложение "Дія", поэтому каждый сможет получить всю информацию о бутылке алкоголя или пачке сигарет, проверив на предмет контрафакта.
Ожидается, что будет создана электронная система оборота подакцизных товаров, призванная обеспечить электронное взаимодействие между госорганами и субъектами хозяйствования.
Электронная система означает, что сложный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое, добавил депутат.
Нововведение поможет бороться с нелегальным теневым рынком спиртного и табачных изделий.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине летом 2023 года повысят акциз на алкогольные изделия. Это будет происходить в рамках обязательств перед Международным валютным фондом.
Также мы писали, что согласно соглашению об Ассоциации с ЕС, в Украине будет ежегодно расти акцизный налог на табачные изделия.