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Американські виробники кондитерських виробів збільшили продажі своїх товарів у РФ, — ЗМІ

8 липня 2023 08:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Американські виробники кондитерських виробів збільшили продажі своїх товарів у РФ, — ЗМІ
Шоколад у руці. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Продажі американських компаній Mars, PepsiCo і Mondelez, що спеціалізуються на виробництві кондитерських виробів та інших товарів, рекордно збільшили продажі у РФ. Американські корпорації продовжили свою роботу в Росії, попри санкційні обмеження, оскільки це не порушує їхні умови.

Про це пише Bloomberg.

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У повідомленні йдеться, що "Мон'деліс Русь" зафіксувала зростання свого доходу на 38% до 92 мільярдів рублів (1,1 мільярда доларів) минулого року. Чистий дохід компанії зріс у чотири рази, досягнувши 27,08 мільярда рублів, згідно з російськими стандартами бухгалтерського обліку.

Дохід ТОВ "Марс", що виробляє шоколадні батончики Mars і Snickers, а також корм для свійських тварин під відомими марками Whiskas та Pedigree, збільшився на 14% протягом року, досягнувши 177 мільярдів рублів. Водночас чистий прибуток компанії збільшився на 58%, досягнувши 27 мільярдів рублів.

Обсяг доходу ТОВ "Пепсіко Холдінгс" у Росії збільшився на 16%, склавши 186,56 мільярда рублів, а прибуток зріс у чотири рази, склавши 37,76 мільярда рублів. Виробник напоїв зазначив, що у 2022 році російський ринок сформував 5% від загального консолідованого виторгу компанії, що на 1% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що санкції, що вводяться Європейським Союзом проти Росії, збільшуватимуться, тому це матиме більш тривалий вплив на економічну ситуацію в Росії. Через обмеження імпорт РФ відчутно скорочується.

Тим часом додаток для онлайн-знайомств Tinder остаточно вийшов з російського ринку. Він також зник з магазинів Play Market та AppStore.

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