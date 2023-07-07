В Еврокомиссии рассказали, насколько пострадала экономика РФ из-за войны

Российские рубли. Иллюстративный скриншот видео: kanaldom.tv

Санкции, вводимые Европейским Союзом против России, будут увеличиваться, поэтому это будет иметь более длительное влияние на экономическую ситуацию в России. Из-за ограничения импорт РФ ощутимо сокращается.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на оценку Европейской комиссии (ЕК).

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Как известно, благодаря санкциям блока удалось сократить импорт из России около 91 млрд евро и экспорт из Евросоюза на 48 млрд евро.

"(Санкции - Ред.) значительно подорвали промышленный и технологический потенциал России. Эти эффекты будут со временем усиливаться, поскольку меры оказывают структурное, долгосрочное влияние на бюджет России, финансовые рынки, иностранные инвестиции и ее промышленную и технологическую базу", — говорится в оценке Европейской Комиссии.

Сколько человек и компаний под санкциями ЕС

Начиная с оккупации Крыма в 2014 году и нападения России на Украину и заканчивая ее вторжением в Украину в феврале 2022 года, в Европейском Союзе ввели санкции против почти 1500 человек и 250 организаций.

"Европейская промышленность сообщила о нескольких "серьезных" сбоях в цепочке поставок редких газов, таких как неон и ксенон, которые используются для производства микросхем, связанных с импортом. Железнодорожные грузовые перевозки между ЕС и Китаем транзитом через Россию упали, а запрет на импорт продукции из древесины, а также российские контрмеры способствовали росту цен и некоторым проблемам со снабжением, особенно фанеры и дуба", — говорится в сообщении.

Падение экспорта и импорта

Отмечается, что экспорт ЕС в РФ и импорт из России упали более чем на 50% по сравнению с 2021 годом. Из-за этого технологически зависимые обрабатывающие отрасли сократились довольно быстро, в свою очередь в качестве высокотехнологичного производства РФ фиксирует 13% убытков ежегодно.

"Тем не менее Москва смогла хранить некоторые материалы, а также получить некоторые запрещенные товары и другие заменяемые технологии из третьих стран, включая Китай, Казахстан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты", — добавили в издании.

Напомним, в Польше активно предпринимаются усилия по увеличению экономических санкций против Беларуси с ограничениями для РФ. Литва тоже поддерживает такие решения.