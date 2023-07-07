В Еврокомиссии рассказали, насколько пострадала экономика РФ из-за войны
Санкции, вводимые Европейским Союзом против России, будут увеличиваться, поэтому это будет иметь более длительное влияние на экономическую ситуацию в России. Из-за ограничения импорт РФ ощутимо сокращается.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на оценку Европейской комиссии (ЕК).
Как пострадала экономика РФ
Как известно, благодаря санкциям блока удалось сократить импорт из России около 91 млрд евро и экспорт из Евросоюза на 48 млрд евро.
"(Санкции - Ред.) значительно подорвали промышленный и технологический потенциал России. Эти эффекты будут со временем усиливаться, поскольку меры оказывают структурное, долгосрочное влияние на бюджет России, финансовые рынки, иностранные инвестиции и ее промышленную и технологическую базу", — говорится в оценке Европейской Комиссии.
Сколько человек и компаний под санкциями ЕС
Начиная с оккупации Крыма в 2014 году и нападения России на Украину и заканчивая ее вторжением в Украину в феврале 2022 года, в Европейском Союзе ввели санкции против почти 1500 человек и 250 организаций.
"Европейская промышленность сообщила о нескольких "серьезных" сбоях в цепочке поставок редких газов, таких как неон и ксенон, которые используются для производства микросхем, связанных с импортом. Железнодорожные грузовые перевозки между ЕС и Китаем транзитом через Россию упали, а запрет на импорт продукции из древесины, а также российские контрмеры способствовали росту цен и некоторым проблемам со снабжением, особенно фанеры и дуба", — говорится в сообщении.
Падение экспорта и импорта
Отмечается, что экспорт ЕС в РФ и импорт из России упали более чем на 50% по сравнению с 2021 годом. Из-за этого технологически зависимые обрабатывающие отрасли сократились довольно быстро, в свою очередь в качестве высокотехнологичного производства РФ фиксирует 13% убытков ежегодно.
"Тем не менее Москва смогла хранить некоторые материалы, а также получить некоторые запрещенные товары и другие заменяемые технологии из третьих стран, включая Китай, Казахстан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты", — добавили в издании.
Напомним, в Польше активно предпринимаются усилия по увеличению экономических санкций против Беларуси с ограничениями для РФ. Литва тоже поддерживает такие решения.