Доходы России от продажи газа за первое полугодие 2023 года упали на 45%, — СМИ

Российский газовщик. Фото: росСМИ

Российская Федерация не может найти покупателей на 90 млрд. кубометров своего газа. После потери европейского рынка и падения цены на газ, бюджет РФ за первые пять месяцев 2023 года получил на 45% меньше средств, чем за тот же период 2022 года.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

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Потеря европейского рынка

Издание напомнило, что в 2021-м, в последний довоенный год, Российская Федерация перекачала в Европу около 150 миллиардов кубометров газа.

Этого объема было достаточно для полного обеспечения потребностей сразу трех стран — Германии, Франции и Австрии.

На Европу до начала полномасштабной войны приходилось две трети газового экспорта России.

Но после 24 февраля 2022 года ситуация кардинально изменилась — страны ЕС начали отказываться от российского газа, вводить санкции.

По состоянию на данный момент, подчеркнули в Bloomberg, у России нет покупателей на колоссальный объем газа — около 90 миллиардов кубометров, что серьезно ударило по доходам страны-агрессора.

Кроме того, цены на газ в 2023 году упали более чем на 50%, что тоже невозможно было компенсировать увеличением поставок голубого топлива на другие рынки, в частности индийский и китайский.

Сколько денег недополучил бюджет РФ

Из-за отсутствия спроса Российская Федерация была вынуждена в 2023 году на 13% сократить добычу газа.

Доходы же страны-агрессора за январь-май текущего года снизились по сравнению с аналогичным отрезком 2022 года на 45% до 710 млрд рублей (8,3 млрд долларов).

Напомним, в середине мая цены на газ в Европе упали до самого низкого уровня с 2021 года.