Американские производители кондитерских изделий увеличили продажи своих товаров в РФ, — СМИ

Шоколад в руке. Фото: google

Продажи американских компаний Mars, PepsiCo и Mondelez, специализирующихся на производстве кондитерских изделий и других товаров, рекордно увеличили продажи в РФ. Американские корпорации продолжили свою работу в России, несмотря на санкционные ограничения, так как это не нарушает их условия.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также:

Корпорации США зафиксировали рекорд продаж в РФ

В сообщении говорится, что "Мон'делис Русь" зафиксировала рост своего дохода на 38% до 92 миллиардов рублей (1,1 миллиарда долларов) в прошлом году. Чистый доход компании возрос в четыре раза, достигнув 27,08 миллиарда рублей, согласно российским стандартам бухгалтерского учета.

Доход ООО "Марс", производящего шоколадные батончики Mars и Snickers, а также корм для домашних животных под известными марками Whiskas и Pedigree, увеличился на 14% в течение года, достигнув 177 миллиардов рублей. В то же время, чистая прибыль компании увеличилась на 58%, достигнув 27 миллиардов рублей.

Объем дохода ООО "Пепсико Холдингс" в России увеличился на 16%, составив 186,56 миллиарда рублей, а прибыль выросла в четыре раза, составив 37,76 миллиарда рублей. Производитель напитков отметил, что в 2022 году российский рынок сформировал 5% от общей консолидированной выручки компании, что на 1% больше, чем годом ранее.

Напомним, что санкции, вводимые Европейским Союзом против России, будут увеличиваться, поэтому это будет иметь более длительное влияние на экономическую ситуацию в России. Из-за ограничения импорт РФ ощутимо сокращается.

Тем временем, приложение для онлайн-знакомств Tinder окончательно вышло с российского рынка. Оно также исчезло из магазинов Play Market и AppStore.