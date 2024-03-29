Американського криптомільярдера Сема Бенкмана-Фріда відправили до в'язниці на 25 років

Засновник та генеральний директор криптовалютної біржі FTX Сем Бенкман-Фрід. Фото: Tom Williams/nypost.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Американського криптомільярдера та засновника криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років. Бізнесмена визнали винним у крадіжці 8 мільярдів доларів у клієнтів біржі.

Про це повідомляє CNN.

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Як зазначається, адвокати 32-річного американського підприємця наполягали на тому, що шість років ув'язнення буде достатнім з огляду на те, що максимальне покарання могло становити понад 100 років. Зрештою, суд дійшов компромісу і виніс вирок у вигляді 25 років позбавлення волі.

Раніше присяжні федерального суду Манхеттена визнали Бенкмана-Фріда винним у шахрайстві та злочинній змові. Сам обвинувачений заперечував свою провину за вісьмома пунктами звинувачення.

11 листопада 2022 року біржа FTX оголосила про банкрутство в США через швидко зростаючу кризу ліквідності, що призвело до обвалу вартості найпопулярніших криптовалют. Бенкман-Фрід, чий статок оцінювався більш ніж у 26,5 мільярда доларів, вирішив піти з посади голови компанії. У грудні його затримали на Багамах, після чого доставили до США та випустили під заставу у рекордні 250 мільйонів доларів.

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