Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Американський криптомільярдер надовго потрапив до в'язниці — що скоїв бізнесмен arrow

Американський криптомільярдер надовго потрапив до в'язниці — що скоїв бізнесмен

29 березня 2024 11:39
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Американського криптомільярдера Сема Бенкмана-Фріда відправили до в'язниці на 25 років
Засновник та генеральний директор криптовалютної біржі FTX Сем Бенкман-Фрід. Фото: Tom Williams/nypost.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Американського криптомільярдера та засновника криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років. Бізнесмена визнали винним у крадіжці 8 мільярдів доларів у клієнтів біржі.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

У чому визнали винним Сема Бенкмана-Фріда

Як зазначається, адвокати 32-річного американського підприємця наполягали на тому, що шість років ув'язнення буде достатнім з огляду на те, що максимальне покарання могло становити понад 100 років. Зрештою, суд дійшов компромісу і виніс вирок у вигляді 25 років позбавлення волі.

Раніше присяжні федерального суду Манхеттена визнали Бенкмана-Фріда винним у шахрайстві та злочинній змові. Сам обвинувачений заперечував свою провину за вісьмома пунктами звинувачення.

11 листопада 2022 року біржа FTX оголосила про банкрутство в США через швидко зростаючу кризу ліквідності, що призвело до обвалу вартості найпопулярніших криптовалют. Бенкман-Фрід, чий статок оцінювався більш ніж у 26,5 мільярда доларів, вирішив піти з посади голови компанії. У грудні його затримали на Багамах, після чого доставили до США та випустили під заставу у рекордні 250 мільйонів доларів.

Нагадаємо, ми писали, що обрання Трампа президентом США вдарить по економіці ЄС.

Також ми розповідали коли аналітики радять скупляти біткоїн. За словами експертів, вартість біткоїна в довгостроковій перспективі буде тільки зростати.

США
суд
правосуддя
в'язниця
криптовалюта
бізнес

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ