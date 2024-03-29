Американского криптомильярдера Сэма Бенкмана-Фрида отправили в тюрьму на 25 лет

Основатель и генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бенкман-Фрид. Фото: Tom Williams/nypost.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Американский криптомильярдер и основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бенкман-Фрид приговорен к 25 годам. Бизнесмена сочли виновным в краже 8 миллиардов долларов у клиентов биржи.

Об этом сообщает CNN.

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Как отмечается, адвокаты 32-летнего американского предпринимателя настаивали на том, что шесть лет заключения будет достаточным, учитывая, что максимальное наказание могло составить более 100 лет. В конце концов, суд пришел к компромиссу и вынес приговор в виде 25 лет лишения свободы.

Ранее присяжные федерального суда Манхэттена признали Бенкмана-Фрида виновным в мошенничестве и преступном заговоре. Сам обвиняемый отрицал свою вину по восьми пунктам обвинения.

11 ноября 2022 года биржа FTX объявила о банкротстве в США из-за быстро растущего кризиса ликвидности, что привело к обвалу стоимости самых популярных криптовалют. Бенкман-Фрид, чье состояние оценивалось более чем в 26,5 миллиарда долларов, решил уйти с поста главы компании. В декабре он был задержан на Багамах, после чего был доставлен в США и выпущен под залог в рекордные 250 миллионов долларов.

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