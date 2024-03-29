Економіці Європи передбачили потрясіння у разі обрання Трампа президентом

Американський підприємець і політик Дональд Трамп. Фото: washingtonpost.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Якщо республіканця Дональда Трампа оберуть президентом США, він може обкласти митами товари з Європи. Це стане ще одним ударом по економіці країн ЄС.

Про величезні мита, які Дональд Трамп може запровадити у разі повторного обрання президентом США, пише The Economist.

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Як зазначається, Європа досі не оговталася від наслідків енергетичної кризи, спричиненої війною в Україні та санкційною політикою. З початку десятиліття економіка Європи зросла лише на 4 відсотки, тоді як зростання у США перевищує цей показник удвічі.

Новим викликом для Європи може стати торгова війна зі США. Вона може розпочатись у разі повторного президентства Трампа. Аналітики зазначають, що у ході його першого терміну вже відбувся обмін обмеженнями, що стосувались імпорту сталі, алюмінію з Європи, а також мотоциклів і віскі зі США.

Тепер Трамп висловив думку, що потрібно запровадження щонайменше 10-відсоткового мита на всі товари з Європи, а його радники закликають до ще суворіших заходів. Зазначається, що така ситуація загрожує всьому європейському експорту до США, який у 2023 році сягав обсягу 500 мільярдів євро і може безпосередньо вплинути на 20 з 27 країн ЄС, які мають позитивний торговий баланс з американськими партнерами.

Нагадаємо, країни Великої Сімки, до якої входять США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія, обговорюють можливе посилення обмеження цін на російську нафту. Гранична межа цін на нафту з Росії на рівні 60 доларів за барель діє з грудня 2022 року.

Також ми писали, що українські підприємства у рамках угоди про партнерство за програмою USAID можуть отримати допомогу у вигляді обладнання та маркетингових послуг. Заявки прийматимуть до кінця квітня 2024 року.