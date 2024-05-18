Аналітики банку JPMorgan назвали собівартість видобутку біткоїна — як оцінили криптовалюту

Монети біткоїн. Фото ілюстративне: epravda.com.ua

Собівартість видобутку біткоїна зросла майже на три тисячі доларів. Це сталося на тлі незначної корекції хешрейту.

Як повідомило в четвер, 16 травня, видання The Block, про це йдеться у звіті, який підготував аналітик банку JPMorgan Ніколаос Панігіртзоглоу.

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Як аналітики оцінюють собівартість видобутку біткоїна

У лютому поточного року аналітики оцінювали собівартість видобутку одного біткоїна в 42 тисячі доларів. Також вони вважали, що така ціна буде цільовою тоді, коли вщухне ейфорія після квітневого халвінгу. Наразі ж через незначну корекцію хешрейту експерти змінили свою оцінку собівартості видобутку біткоїна до 45 тисяч доларів.

"Раніше ми очікували значного падіння хешрейту після халвінгу, оскільки нерентабельні майнери вийдуть з мережі біткоїна. Схоже, що це відбувається, хоча і з деякою затримкою. Поточна швидкість хешування та енергоспоживання змінюють нашу оцінку собівартості видобутку біткоїна до 45 тисяч доларів", — зазначив Панігіртзоглоу.

Водночас, на думку експерта, попри те, що поточна оцінка собівартості видобутку біткоїна становить 45 тисяч доларів, у середньостроковій перспективі вона все ще зберігає рівень 42 тисячі доларів.

"Оцінка собівартості виробництва залежить від хешрейту та ефективності майнінгового обладнання, які постійно змінюються після халвінгу. На цей час ми маємо оцінку в 45 тисяч доларів, але вона буде змінюватися в міру того, як буде змінюватися хешрейт і ефективність обладнання для майнінгу", — підсумував аналітик.

Що таке хешрейт та яке він має значення

Хешрейт — обчислювальна потужність, яку майнери надають мережі біткоїна. Це загальна кількість обчислень, тобто хешів, які мережа може виконувати щосекунди для підтвердження і захисту транзакцій.

Хешрейт є важливим показником безпеки криптовалютної мережі. Чим вищий хешрейт, тим складніше атакувати мережу та отримати контроль над більшістю обчислювальної потужності. За умови високого хешрейту вдається більш ефективно та швидко обробляти транзакції.

За даними сервісу Blockchain.com, 10 травня хешрейт у мережі біткоїна впав до більш ніж двомісячного мінімуму в 575 EH/s, після чого знову відновився до поточного рівня в 586 EH/s.

Нагадаємо, за прогнозами аналітиків сінгапурської трейдингової компанії QCP Capital, вартість біткоїна може знову сягнути історичного максимуму. Ціновий пік цієї криптовалюти був у березні поточного року, коли одна монета BTC коштувала близько 74 тисяч доларів США.

Також ми повідомляли про те, що в системі "Prozorro.Продажі" вперше продали 0,1 біткоїна. Криптовалюту за понад 300 тисяч гривень купив переможець аукціону Роман Зварич.