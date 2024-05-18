Аналитики банка JPMorgan назвали себестоимость добычи биткоина — как оценили криптовалюту

Монеты биткоин. Фото иллюстративное: epravda.com.ua

Себестоимость добычи биткоина выросла почти на три тысячи долларов. Это произошло на фоне незначительной коррекции хешрейта.

Как сообщило в четверг, 16 мая, издание The Block, об этом говорится в отчете, который подготовил аналитик банка JPMorgan Николаос Панигиртзоглоу.

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Как аналитики оценивают себестоимость добычи биткоина

В феврале текущего года аналитики оценивали себестоимость добычи одного биткоина в 42 тысячи долларов. Также они считали, что такая цена будет целевой, когда утихнет эйфория после апрельского халвинга. Сейчас же из-за незначительной коррекции хешрейта эксперты изменили свою оценку себестоимости добычи биткоина до 45 тысяч долларов.

"Раньше мы ожидали значительного падения хешрейта после халвинга, поскольку нерентабельные майнеры выйдут из сети биткоина. Похоже, что это происходит, хотя и с некоторой задержкой. Текущая скорость хеширования и энергопотребления меняют нашу оценку себестоимости добычи биткоина до 45 тысяч долларов", — отметил он.

В то же время, по мнению эксперта, несмотря на то, что текущая оценка добычи биткоина составляет 45 тысяч долларов, в среднесрочной перспективе она все еще сохраняет уровень 42 тысячи долларов.

"Оценка себестоимости производства зависит от хешрейта и эффективности майнингового оборудования, постоянно меняющихся после халвинга. В настоящее время мы имеем оценку в 45 тысяч долларов, но она будет меняться по мере того, как будет меняться хешрейт и эффективность оборудования для майнинга", — подытожил. аналитик.

Что такое хешрейт и какое он имеет значение

Хешрейт — вычислительная мощность, которую майнеры предоставляют сети биткоина. Это общее количество вычислений, то есть хешей, которые сеть может выполнять ежесекундно для подтверждения и защиты транзакций.

Хешрейт является важным показателем безопасности криптовалютной сети. Чем выше хешрейт, тем сложнее атаковать сеть и получить контроль над большинством вычислительной мощности. При высоком хешрейте удается более эффективно и быстро обрабатывать транзакции.

По данным сервиса Blockchain.com, 10 мая хешрейт в сети биткоина упал до более чем двухмесячного минимума в 575 EH/s, после чего снова восстановился до текущего уровня в 586 EH/s.

Напомним, по прогнозам аналитиков сингапурской трейдинговой компании QCP Capital, стоимость биткоина может снова достичь исторического максимума. Ценовой пик этой криптовалюты был в марте текущего года, когда одна монета BTC стоила около 74 тысяч долларов США.

Также мы сообщали о том, что в системе "Prozorro.Продажи" впервые продали 0,1 биткоина. Криптовалюту за более чем 300 тысяч гривен купил победитель аукциона Роман Зварыч.