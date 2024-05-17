Історичний максимум біткоїна, актуальний курс біткоїна

Прорив біткоїна — коли чекати історичного взльоту
Біткоїн може повторити свій історичний максимум. Цінового піку ця криптовалюта досягла у березні 2024 року, коли монета BTC коштувала майже 74 тисячі доларів США.
Про це у четвер, 16 травня, повідомили аналітики сінгапурської трейдингової компанії QCP Capital.
Усі зірки зійшлися для зростання ВТС
Експерти криптовалютного ринку не кажуть, коли саме біткоїн досягне історичного максимуму. Але пояснюють, чому це може статися.
"Індекс споживчих цін у США спровокував вихід за межі діапазону ризикових активів. Відтоді BTC повернувся вище 66 тисяч", — йдеться у повідомлення QCP Broadcast.
Водночас продовжує зростати інституційний попит на BTC. Оскільки два гігантські інвестиційні фонди Millennium та Schonfeld інвестують приблизно 3% і 2% своїх AUM у спотовий ETF BTC.
"Схоже, зірки зійшлися для прориву біткоїну. Поєднання факторів, включаючи зростання впровадження криптовалют серед держав та інституційних інвесторів, зниження інфляції і майбутні вибори в США. Це відновлення бичачого ринку?" — натякають аналітики.
Нагадаємо, за прогнозом американського мільярдера Майка Новограца, біткоїн не впаде нижче 50 тисяч доларів за монету. А під кінець червня цього року досягне позначки у 75 тисяч доларів США.
Раніше у системі "Prozorro.Продажі" вперше продали криптовалюту. Десяту частину біткоїна купив українець Роман Зварич за 300 тисяч гривень.
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