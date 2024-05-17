Історичний максимум біткоїна, актуальний курс біткоїна

Монета BTC. Фото ілюстративне: Freepik

Біткоїн може повторити свій історичний максимум. Цінового піку ця криптовалюта досягла у березні 2024 року, коли монета BTC коштувала майже 74 тисячі доларів США.

Про це у четвер, 16 травня, повідомили аналітики сінгапурської трейдингової компанії QCP Capital.

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Експерти криптовалютного ринку не кажуть, коли саме біткоїн досягне історичного максимуму. Але пояснюють, чому це може статися.

"Індекс споживчих цін у США спровокував вихід за межі діапазону ризикових активів. Відтоді BTC повернувся вище 66 тисяч", — йдеться у повідомлення QCP Broadcast.

Водночас продовжує зростати інституційний попит на BTC. Оскільки два гігантські інвестиційні фонди Millennium та Schonfeld інвестують приблизно 3% і 2% своїх AUM у спотовий ETF BTC.

"Схоже, зірки зійшлися для прориву біткоїну. Поєднання факторів, включаючи зростання впровадження криптовалют серед держав та інституційних інвесторів, зниження інфляції і майбутні вибори в США. Це відновлення бичачого ринку?" — натякають аналітики.

Нагадаємо, за прогнозом американського мільярдера Майка Новограца, біткоїн не впаде нижче 50 тисяч доларів за монету. А під кінець червня цього року досягне позначки у 75 тисяч доларів США.

Раніше у системі "Prozorro.Продажі" вперше продали криптовалюту. Десяту частину біткоїна купив українець Роман Зварич за 300 тисяч гривень.