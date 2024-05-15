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На Prozorro вперше продали біткоїн — хто купив та за скільки

15 травня 2024 11:52
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Біткоїн вперше продали на Prozorro — хто та за скільки купив крипту
Монета біткоїна. Фото: The Crypto Economist
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У системі "Prozorro.Продажі" вперше продали криптовалюту. Так, на онлайн-торгах 0,1 біткоїна купили 14 травня.

Про це свідчать дані на сайті платформи.

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Початкова ціна крипти становила 188 000 гривень, але під час торгів ціна зросла до 300 001 гривні, за яку переможець аукціону Роман Зварич придбав лот за 0,1 біткоїна.

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На Prozorro продали біткоїн. Джерело: скриншот

Десяту частину біткоїна продали у три раунди, і загалом за лот змагались 13 учасників. Крок під час торгів становив 1 880 гривень без ПДВ.

Після завершення торгів переможець зобов'язаний підписати протокол, зокрема за допомогою цифрового підпису, та оплатити лот з банківського рахунку юридичної або фізичної особи. Після цього він отримає цифрову валюту на свій гаманець.

Який зараз курс біткоїна

Курс BTC підвищився на 0,84% або на 20 390,57 гривні. Станом на 15 травня ціна біткоїна становить 2 461 059,24 гривні.

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Ціна біткоїна 15 травня 2024 року. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, співзасновник соцмережі Twitter і глава технологічної компанії Block Джек Дорсі поділився своїм прогнозом щодо ціни біткоїна. Він висловив думку, що невдовзі вартість цієї криптовалюти перевищить 1 мільйон доларів.

Ми також писали, що за словами економіста Тімоті Петерсона, бичачий тренд біткоїна може завершитися вже наступного року. До цього періоду вартість криптовалюти становитиме до 350 тисяч доларів.

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