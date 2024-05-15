Біткоїн вперше продали на Prozorro — хто та за скільки купив крипту

Монета біткоїна. Фото: The Crypto Economist

У системі "Prozorro.Продажі" вперше продали криптовалюту. Так, на онлайн-торгах 0,1 біткоїна купили 14 травня.

Про це свідчать дані на сайті платформи.

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За скільки купили біткоїн на Prozorro

Початкова ціна крипти становила 188 000 гривень, але під час торгів ціна зросла до 300 001 гривні, за яку переможець аукціону Роман Зварич придбав лот за 0,1 біткоїна.

На Prozorro продали біткоїн. Джерело: скриншот

Десяту частину біткоїна продали у три раунди, і загалом за лот змагались 13 учасників. Крок під час торгів становив 1 880 гривень без ПДВ.

Після завершення торгів переможець зобов'язаний підписати протокол, зокрема за допомогою цифрового підпису, та оплатити лот з банківського рахунку юридичної або фізичної особи. Після цього він отримає цифрову валюту на свій гаманець.

Який зараз курс біткоїна

Курс BTC підвищився на 0,84% або на 20 390,57 гривні. Станом на 15 травня ціна біткоїна становить 2 461 059,24 гривні.

Ціна біткоїна 15 травня 2024 року. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, співзасновник соцмережі Twitter і глава технологічної компанії Block Джек Дорсі поділився своїм прогнозом щодо ціни біткоїна. Він висловив думку, що невдовзі вартість цієї криптовалюти перевищить 1 мільйон доларів.

Ми також писали, що за словами економіста Тімоті Петерсона, бичачий тренд біткоїна може завершитися вже наступного року. До цього періоду вартість криптовалюти становитиме до 350 тисяч доларів.