Пішохід на фоні американських прапорів біля Нью-Йоркської фондової біржі. Фото: AP

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Інвестиційний банк JPMorgan оновив свій прогноз щодо рецесії у США у першій половині 2024 року. Тепер ймовірність "м'якої посадки" становить 55%, тоді як існує 30% ймовірність продовження глобального економічного зростання без значного пом'якшення монетарної політики.

Про це повідомляє Business Insider.

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Як зазначається, несподівані позитивні зміни, пов'язані з торговими балансами, показниками пропозиції у США та глобальними фінансовими умовами, вплинули на перегляд прогнозу.

Раніше банк висловлював занепокоєння з приводу високих процентних ставок, які утримувалися тривалий час, що могло б уповільнити зростання приватного сектора, збільшити витрати на обслуговування боргу та гальмувати зростання економіки.

Однак голова банку Джеймі Даймон наразі зазначає, що ФРС має уникати зниження ставки. Недавні оптимістичні дані вказують на більш позитивну перспективу і тому існує 55% ймовірність того, що "м'яка посадка" економіки триватиме як мінімум до кінця наступного року.

"М'якою посадкою" в економіці називають ситуацію, коли економіка поступово сповільнюється після періоду швидкого зростання, одночасно уникаючи різкої рецесії.

Крім того, в JPMorgan вважають, що у рамках свого прогнозу "м'якої посадки" глобальне зростання економіки продовжиться без значного пом'якшення грошово-кредитної політики серед розвинених країн. Ймовірність цього аналітики оцінюють у 30%.

Не дивлячись на те, що інфляція залишається досить високою, а очікування щодо зниження ставок слабшають, JPMorgan відзначає відсутність будь-яких порушень у світових фінансових процесах, а ключові індикатори вказують на те, що опір посиленню грошово-кредитної політики слабшає досить швидко. При цьому доходи корпорацій на розвинених ринках минулого року перевершили очікування, до того ж маржа трималася близько до рекордно високого рівня, демонструючи напрочуд стійку прибутковість, попри високі облікові ставки.

Проте, голова JPMorgan нещодавно намалював менш райдужну картину. У своєму недавньому листі акціонерам керівник банку сказав, що бачить набагато менші шанси на м'яку посадку, ніж передбачають ринки, вказуючи на різке зростання цін на харчові продукти та енергоносії, а також вищі витрати на позики та підвищені ризики рецесії.

"Ми, можливо, вступаємо в одну з найпідступніших геополітичних епох із часів Другої світової війни", — додав він.

Нагадаємо, ми писали, що Китай скорочує обсяги експорту. Друга за величиною економіка світу наразі демонструє нерівномірні темпи зростання.

Також ми розповідали, що у США прискорилась інфляція. Індекс споживчих цін у Сполучених Штатах збільшився на 3,5%, що вище спрогнозованого.