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Аналитики пересмотрели свой прогноз по рецессии в США — что изменилось

11 апреля 2024 13:34
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Інвестиційний банк JPMorgan оновив свій прогноз щодо рецесії у США
Пешеход на фоне американских флагов возле Нью-Йоркской фондовой биржи. Фото: AP
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Инвестиционный банк JPMorgan обновил свой прогноз по рецессии в США в первой половине 2024 года. Теперь вероятность "мягкой посадки" составляет 55%, в то время как существует 30% вероятность продолжения глобального экономического роста без значительного смягчения монетарной политики.

Об этом сообщает Business Insider.

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Как отмечается, неожиданные положительные изменения, связанные с торговыми балансами, показателями предложения в США и глобальными финансовыми условиями повлияли на пересмотр прогноза.

Ранее банк выражал обеспокоенность по поводу высоких процентных ставок, удерживавшихся длительное время, что могло бы замедлить рост частного сектора, увеличить расходы на обслуживание долга и тормозить рост экономики.

Однако глава банка Джейми Даймон отмечает, что ФРС должна избегать снижения ставки. Недавние оптимистичные данные указывают на более позитивную перспективу и поэтому существует 55% вероятность того, что "мягкая посадка" экономики будет продолжаться как минимум до конца следующего года.

"Мягкой посадкой" в экономике называют ситуацию, когда экономика постепенно замедляется после периода быстрого роста, одновременно избегая резкой рецессии.

Кроме того, в JPMorgan считают, что в рамках своего прогноза "мягкой посадки", глобальный рост экономики продолжится без значительного смягчения денежно-кредитной политики среди развитых стран. Вероятность этого аналитики оценивают в 30%.

Несмотря на то, что инфляция остается достаточно высокой, а ожидания на снижение ставок слабеют, JPMorgan отмечает отсутствие каких-либо нарушений в мировых финансовых процессах, а ключевые индикаторы указывают на то, что сопротивление усилению денежно-кредитной политики слабеет достаточно быстро. При этом доходы корпораций на развитых рынках в прошлом году превзошли ожидания, к тому же маржа держалась близко к рекордно высокому уровню, демонстрируя удивительно устойчивую доходность, несмотря на высокие учетные ставки.

Однако глава JPMorgan недавно нарисовал менее радужную картину. В своем недавнем письме акционерам руководитель банка сказал, что видит гораздо меньшие шансы на мягкую посадку, чем предполагают рынки, указывая на резкий рост цен на продукты питания и энергоносители, а также более высокие затраты на ссуды и повышенные риски рецессии.

"Мы, возможно, вступаем в одну из самых коварных геополитических эпох со времен Второй мировой войны", — добавил он.

Напомним, мы писали, что Китай сокращает объемы экспорта. Вторая по величине экономика мира демонстрирует неравномерные темпы роста.

Также мы рассказывали, что в США ускорилась инфляция. Индекс потребительских цен в Соединенных Штатах увеличился на 3,5%, что выше спрогнозированного.

США
инфляция
прогнозы
экономика
финансы

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