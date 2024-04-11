Інфляція в США в березні виявилася сильнішою, ніж очікувалося

Нью-Йоркська фондова біржа. Фото: freeperiod.net

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Федеральне бюро статистики праці США оприлюднило звіт з інфляції за 12 місяців. Згідно з документом, індекс споживчих цін у Сполучених Штатах збільшився на 3,5%, що вище спрогнозованого.

Про зростання інфляції у США пише Business Insider.

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Прогноз зростання індексу споживчих цін у березні порівняно з аналогічним періодом минулого року становив 3,4% тоді, що на 0,1% менше реальних показників. Ставка виявилася вищою не тільки за прогноз, а і за показники зафіксовані у лютому. Тоді індекс споживчих цін збільшився на 3,2%.

Якими можуть бути наслідки

Аналітики сходяться на думці, що зростання інфляції завадить зниженню ключової процентної ставки Федеральної Резервної Системи США, яку комерційні банки використовують при взаємодії з ФРС. Зниження ключової ставки дозволяє банкам пропонувати вигідніші кредити підприємствам та споживачам.

З 30 квітня по 1 травня Федеральний комітет з відкритого ринку проведе засідання, на якому, як зазначається, не буде ухвалене рішення щодо зниження ставок. Ринки очікують, що близько 98% ставок збережуться.

Деякі аналітики також вважають, що ФРС може відкласти очікуване скорочення ставок на своєму наступному засіданні в червні.

"Вагомість доказів із цього звіту (та інших даних), ймовірно, зараз нахиляє чашу терезів убік від зниження відсоткової ставки в червні", — підкреслив аналітик американського інвестиційного банку William Blair & Company Річард де Шазал.

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Також ми розповідали, що в українських магазинах впала вартість деяких продуктів. За даними Держстату, за рік продуктова інфляція знизилась до мінімального рівня у 0,2%.