Експорт Китаю у березні знову скоротився

Китай скорочує обсяги експорту — в чому причина
Експорт Китаю, на думку аналітиків, скоротився в березні після того, як у перші два місяці цього року він зростав швидшими, ніж очікувалося. Друга за величиною економіка світу наразі демонструє нерівномірні темпи зростання.
Про це повідомляють Reuters.
Очікується, що торгові дані за березень продемонструють, скорочення експорту КНР на 2,3% у річному вимірі, частково перекривши зростання на 7,1% у період з січня по лютий.
В чому причина зниження експорту Китаю
Аналітики очікують, що загальне зростання експорту Китаю істотно знизиться в порівнянні з минулим роком. Зазначається, що дедвейт суден у 20 великих портах (включаючи як прибуття, так і відбуття) КНР знизився на 6,2% у річному обчисленні.
Цього року економіка Китаю почувалася відносно впевнено після того, як у другій половині 2023 року влада розгорнула заходи щодо пожвавлення споживання домогосподарств, а також залучення приватних інвестицій.
Проте, як зазначається, зростання азіатського гіганта залишається нерівномірним. Аналітики не очікують повномасштабного пожвавлення китайської економіки найближчим часом. Цьому, головним чином, заважає затяжна криза в секторі нерухомості.
Аналітики також зазначають, що побоювання Заходу щодо надлишкових потужностей Китаю в деяких галузях можуть створити додаткові бар'єри для економіки країни.
Згідно з опитуванням, імпорт Китаю, ймовірно, збільшився на 1,4% у березні, що повільніше, ніж зростання на 3,5% за перші два місяці разом узятих. Експорт Південної Кореї до Китаю того ж місяця, головний індикатор імпорту Китаю, зріс на 0,4% порівняно з роком раніше, покращившись після падіння на 2,4% у лютому.
Загалом дані по Кореї показують, що внутрішній попит у Китаї залишається млявим. За середньою оцінкою опитування, профіцит торговельного балансу Китаю становитиме 70,2 мільярда доларів.
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