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Китай скорочує обсяги експорту — в чому причина

11 квітня 2024 12:08
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Експорт Китаю у березні знову скоротився
Термінал порту Нінбо Чжоушань у Китаї. Фото: searates.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Експорт Китаю, на думку аналітиків, скоротився в березні після того, як у перші два місяці цього року він зростав швидшими, ніж очікувалося. Друга за величиною економіка світу наразі демонструє нерівномірні темпи зростання.

Про це повідомляють Reuters.

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Очікується, що торгові дані за березень продемонструють, скорочення експорту КНР на 2,3% у річному вимірі, частково перекривши зростання на 7,1% у період з січня по лютий.

В чому причина зниження експорту Китаю

Аналітики очікують, що загальне зростання експорту Китаю істотно знизиться в порівнянні з минулим роком. Зазначається, що дедвейт суден у 20 великих портах (включаючи як прибуття, так і відбуття) КНР знизився на 6,2% у річному обчисленні.

Цього року економіка Китаю почувалася відносно впевнено після того, як у другій половині 2023 року влада розгорнула заходи щодо пожвавлення споживання домогосподарств, а також залучення приватних інвестицій.

Проте, як зазначається, зростання азіатського гіганта залишається нерівномірним. Аналітики не очікують повномасштабного пожвавлення китайської економіки найближчим часом. Цьому, головним чином, заважає затяжна криза в секторі нерухомості.

Аналітики також зазначають, що побоювання Заходу щодо надлишкових потужностей Китаю в деяких галузях можуть створити додаткові бар'єри для економіки країни.

Згідно з опитуванням, імпорт Китаю, ймовірно, збільшився на 1,4% у березні, що повільніше, ніж зростання на 3,5% за перші два місяці разом узятих. Експорт Південної Кореї до Китаю того ж місяця, головний індикатор імпорту Китаю, зріс на 0,4% порівняно з роком раніше, покращившись після падіння на 2,4% у лютому.

Загалом дані по Кореї показують, що внутрішній попит у Китаї залишається млявим.  За середньою оцінкою опитування, профіцит торговельного балансу Китаю становитиме 70,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, ми писали, що у США прискорилась інфляція. Індекс споживчих цін у Сполучених Штатах збільшився на 3,5%, що вище спрогнозованого.

Також ми розповідали, що біткоїн зросте до рекордної позначки у 85 000 доларів. Ціна криптовалюти демонструє позитивні настрої, оскільки інвестори продовжують активно його накопичувати. 

Китай
економіка
експорт
фінанси

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